राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा: CCTV फुटेज मिटाने की साजिश, टिन्नू-सुभाष की मिलीभगत का दावा"

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विशाल सिंह/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. चोरी की करतूत न खुले, इसलिए आरोपियों ने कई बार सीसीटीवी से छेड़छाड़ की. कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश की और एक-दो बार इसमें सफल भी हुए. हालांकि जांच में सबूत के तौर पर जितने फुटेज की जरूरत थी, उतने मिल चुके हैं.
रकम पार करते समय होती थी निगरानी
सूत्रों के मुताबिक, जांच में सामने आया कि गणना के वक्त जब आरोपी रकम पार करते थे, तो कई बार गणना इंचार्ज कंट्रोल रूम की निगरानी करता रहता था ताकि वहां पर कोई न जाए. अगर जाए, तो वह उसका ध्यान भटका सके. टिन्नू ने भी ये काम किया है. मतलब, हर वह प्रयास करते थे, जिससे वह पकड़े न जा सकें.
टिन्नू कहता था कि कहीं कुछ नहीं होगा.फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे...
अविनाश से पुलिस ने लंबी पूछताछ की. अविनाश ने बताया कि उसके साथ टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत थी, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं था. टिन्नू कहता था कि कहीं कुछ नहीं होगा.फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे.बाकी यहां कोई पकड़ने वाला नहीं है. क्योंकि टिन्नू की ही जिम्मेदारी निगरानी की थी. कभी भी उसको किसी भी सुरक्षाकर्मी या किसी अन्य ने टोका तक नहीं. इसलिए धड़ल्ले से रकम पार करता रहा. जांच एजेंसियां अब सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं.
छह जुलाई को ट्रस्ट की बैठक
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक छह जुलाई को दोपहर तीन बजे होगी. बैठक के एजेंडे में सबसे पहले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के त्यागपत्र पर विचार होगा. इसके साथ ही राम मंदिर के दान-पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के संबंध में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के समक्ष रखी जाएगी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों से स्वतंत्र संस्था है. ट्रस्ट के सभी निर्णय स्थायी ट्रस्टी ही आंतरिक रूप से लेते हैं.ट्रस्ट RTI Act के दायरे में नहीं आता क्योंकि यह न तो सरकारी वित्तीय सहायता लेता है और न ही किसी सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण में है.
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