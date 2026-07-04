Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा: CCTV फुटेज मिटाने की साजिश, टिन्नू-सुभाष की मिलीभगत का दावा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा: CCTV फुटेज मिटाने की साजिश, टिन्नू-सुभाष की मिलीभगत का दावा"

Ayodhay Ram Mandir: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है. पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात छिपाने के लिए आरोपियों ने कई बार CCTV सिस्टम से छेड़छाड़ की और कंट्रोल रूम में जाकर फुटेज डिलीट करने की कोशिश की.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 04, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:37 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा: CCTV फुटेज मिटाने की साजिश, टिन्नू-सुभाष की मिलीभगत का दावा"
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP News LIVE: यूपी TET परीक्षा का आज आखिरी दिन; बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा, सरकार-संगठन के साथ महामंथन; पढ़ें बड़ी खबरें
up breaking news23 min ago
2
Prayagraj50 min ago
3
Lucknow Fuel Price1 hr ago
4
UP Rain Alert1 hr ago
5
up govt newsJul 03