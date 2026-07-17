/राम मंदिर चंदा चोरी मामला... टिन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे की पुलिस रिमांड, चोरी किये धन के बंदरबांट का होगा हिसाब

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Ayodhya: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को अदालत ने 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है. पुलिस शनिवार को दोनों आरोपियों को जेल से बाहर लाकर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूछताछ से चोरी की पूरी साजिश, धन के लेन-देन और संभावित बरामदगी से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं.
कोर्ट में पुलिस ने रखी रिमांड की जरूरत
मामले के विवेचक एवं क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में विशेष अभियोजन अधिकारी के माध्यम से रिमांड का आवेदन प्रस्तुत किया था. पुलिस ने दलील दी कि दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ आवश्यक है, क्योंकि उनके पास ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो जांच को निर्णायक दिशा दे सकते हैं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की मांग स्वीकार कर ली.
पहले भी छह आरोपी हो चुके हैं रिमांड पर
इससे पहले इसी प्रकरण में पुलिस छह अन्य आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है. जांच के दौरान चोरी की योजना, चढ़ावे की रकम के कथित वितरण, साक्ष्यों के सत्यापन और अन्य संबंधित पहलुओं पर पूछताछ की गई थी. अब जांच का फोकस मुख्य आरोपियों से और अधिक जानकारी जुटाने पर है.
भर्ती के कुछ ही दिनों बाद शक के घेरे में आया मनीष
विशेष जांच टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट के अनुसार मनीष यादव की नियुक्ति 15 अप्रैल 2026 को संविदा के तहत गणनाकर्मी के रूप में हुई थी. जांच में दावा किया गया है कि उसकी नियुक्ति उसके ताऊ रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की सिफारिश पर हुई थी. आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज संबंधित माध्यमों से उपलब्ध कराए गए थे.
सीसीटीवी फुटेज बना जांच का अहम आधार
जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज को इस मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार फुटेज में मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा कथित रूप से चढ़ावे की नोटों की गड्डियां हटाते दिखाई देते हैं, जबकि अन्य आरोपी उन्हें छिपाने के लिए कैमरे के सामने घेरा बनाते नजर आते हैं. हालांकि, टिन्नू यादव सीधे तौर पर चोरी करते हुए फुटेज में दिखाई नहीं देता, लेकिन जांच एजेंसियों को संदेह है कि पूरी साजिश के संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो सकती है. पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ से इस बहुचर्चित मामले के कई और अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है.