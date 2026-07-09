/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत बड़े अधिकारियों की दर्शन पास की सेवा बंद

अब क्या है वर्तमान स्थिति?

6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद से व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. ट्रस्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव की 'विशिष्ट दर्शन पास' जारी करने वाली आईडी को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब इन तीनों की सिफारिश या संस्तुति पर रामलला के दर्शन के लिए कोई भी 'विशिष्ट पास' जारी नहीं किया जाएगा.