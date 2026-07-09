/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत बड़े अधिकारियों की दर्शन पास की सेवा बंद

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि मंदिर इन दिनों चढ़ावे में हुई हेराफेरी के आरोपों को लेकर चर्चा में है. मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद ट्रस्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पद से हटा दिया है.
कैसे सामने आया मामला?
यह पूरा मामला तब सामने आया जब राम मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की पहली औपचारिक ऑडिट कराई. इस ऑडिट के दौरान दानपात्रों से प्राप्त नकदी और अन्य कीमती सामग्रियों के रिकॉर्ड में बड़ा अंतर पाया गया. गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आंतरिक जांच शुरू की गई. शुरुआत में इसे राजनीतिक आरोपों के तौर पर देखा गया, लेकिन साक्ष्य मिलने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया.
एसआईटी की जांच और गिरफ्तारियां
मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी (SIT) का गठन किया. एसआईटी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के बाद 8 लोगों के नाम सामने आए. इन सभी 8 लोगों के खिलाफ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.
ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर गिरी गाज
जांच की आंच ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक भी पहुँची. मंदिर के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के नाम इस मामले में सामने आए. हालांकि इन दोनों के खिलाफ अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन विवाद के बीच 26 जून 2026 को इन दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. साथ ही, गोपाल राव को भी बर्खास्त कर दिया गया है.
अब क्या है वर्तमान स्थिति?
6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद से व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. ट्रस्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव की 'विशिष्ट दर्शन पास' जारी करने वाली आईडी को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब इन तीनों की सिफारिश या संस्तुति पर रामलला के दर्शन के लिए कोई भी 'विशिष्ट पास' जारी नहीं किया जाएगा.
यह घटना मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़े सबक के रूप में देखी जा रही है. ट्रस्ट अब दान और चढ़ावे की सुरक्षा के लिए नई डिजिटल निगरानी प्रणालियों पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, मामले की जांच अभी जारी है और प्रशासन दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है.