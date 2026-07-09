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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत बड़े अधिकारियों की दर्शन पास की सेवा बंद

Ayodhya News: अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हुई हेराफेरी के बाद ट्रस्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पद से हटा दिया है. अब खबर है कि ट्रस्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव की 'विशिष्ट दर्शन पास' जारी करने वाली आईडी को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 09, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:45 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत बड़े अधिकारियों की दर्शन पास की सेवा बंद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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