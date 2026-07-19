/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़, ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा!

22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक

उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रस्ट में खाली पड़े पदों को भरने पर भी विचार किया जाएगा. महंत दिनेन्द्र दास ने कहा कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं में अब काफी सुधार हो चुका है और वर्तमान में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि ट्रस्ट बैठक में मंदिर के सुचारु संचालन से जुड़े सभी आवश्यक विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे. 23 जुलाई को प्रस्तावित संतों की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि वैष्णव संप्रदाय के सभी संत-महंत और अखाड़े जो सामूहिक निर्णय लेंगे, वही सभी के लिए मान्य होगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी.