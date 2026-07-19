Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़, ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा!

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़, ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा!

Ram Mandir News: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है.

Written ByPravesh Kumar Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 19, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:32 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़, ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा!
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pravesh Kumar

Pravesh Kumar

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखनऊ की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी मिनी AC बसें, जाम से मिलेगी बड़ी राहत
Lucknow news42 min ago
2
UP Panchayat Chunav1 hr ago
3
Ayodhya Ram mandir2 hrs ago
4
up breaking news3 hrs ago
5
चांदी का भाव3 hrs ago