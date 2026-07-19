/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़, ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा!

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प्रवेश कुमार/अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) तक पहुंच गया है. मंदिर के दानपात्र से करोड़ों रुपये के चढ़ावे की हेराफेरी और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे निर्मोही अखाड़े ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दाखिल कर दी है. अखाड़े का कहना है कि मौजूदा ट्रस्ट एक निजी ट्रस्ट की तरह काम कर रहा है, जो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के अनुरूप नहीं है.
राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग
निर्मोही अखाड़े द्वारा दायर की गई इस याचिका में वर्तमान 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के पुनर्गठन (Reconstitution) की पुरजोर मांग की गई है. अखाड़े का तर्क है कि चढ़ावा चोरी जैसी गंभीर घटना ने मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी कमियों को उजागर किया है, जिसके चलते वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना आवश्यक हो गया है.
निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास ने क्या कहा...
राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर निर्मोही अखाड़ा की याचिका के बीच निर्मोही अखाड़ा के महंत व ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास की प्रतिक्रिया सामने आई है. निरमोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास ने कहा कि उन्हें इस याचिका की कोई जानकारी नहीं है.
22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक
उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रस्ट में खाली पड़े पदों को भरने पर भी विचार किया जाएगा. महंत दिनेन्द्र दास ने कहा कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं में अब काफी सुधार हो चुका है और वर्तमान में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि ट्रस्ट बैठक में मंदिर के सुचारु संचालन से जुड़े सभी आवश्यक विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे. 23 जुलाई को प्रस्तावित संतों की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि वैष्णव संप्रदाय के सभी संत-महंत और अखाड़े जो सामूहिक निर्णय लेंगे, वही सभी के लिए मान्य होगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी.
फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई की बैठक और उसके बाद 23 जुलाई को होने वाली संतों की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां भविष्य की व्यवस्थाओं और ट्रस्ट से जुड़े अहम फैसले सामने आ सकते हैं.
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