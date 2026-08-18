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राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट: चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत, SIT की फाइनल रिपोर्ट में नाम नहीं

Ram Mandir Donation Theft Case: SIT की रिपोर्ट में ट्रस्‍ट के महासचिव रहे चंपत राय और सदस्‍य अनिल मिश्रा का नाम नहीं है. शासन को सौंपी गई SIT की रिपोर्ट के मुताबिक चंदा चोरी में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका नही मिली है. जांच एजेंसी ने दोनों को क्लीन चिट दे दी है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Aug 18, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:48 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट: चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत, SIT की फाइनल रिपोर्ट में नाम नहीं

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राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय व अनिल मिश्रा को क्लीन चिट, SIT ने सौंपी रिपोर्ट
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