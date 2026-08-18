/राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट: चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत, SIT की फाइनल रिपोर्ट में नाम नहीं

चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी उठे थे सवाल

चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे. विवाद के दौरान दोनों ने ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था. अब SIT की अंतिम रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ आरोप नहीं मिलने की बात सामने आने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिलती दिख रही है. हालांकि, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शासन और संबंधित संस्थाओं के स्तर पर तय होगी.