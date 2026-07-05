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राम मंदिर दान चोरी मामला: जांच के घेरे में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि का आलीशान पुणे बंगला, करोड़ों की संपत्ति पर उठे बड़े सवाल!

Ram Mandir Trust Controversy: अयोध्या में राम मंदिर से दान चोरी के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. अब तक चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूछताछ के बाद, जांच की आंच अब राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज तक पहुंचती दिख रही है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 05, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:32 PM IST
राम मंदिर दान चोरी मामला: जांच के घेरे में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि का आलीशान पुणे बंगला, करोड़ों की संपत्ति पर उठे बड़े सवाल!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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