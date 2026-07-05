/राम मंदिर दान चोरी मामला: जांच के घेरे में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि का आलीशान पुणे बंगला, करोड़ों की संपत्ति पर उठे बड़े सवाल!

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से दान चोरी के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. अब तक चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूछताछ के बाद, जांच की आंच अब राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज तक पहुंचती दिख रही है.
कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज सवालों के घेरे में
अयोध्या राम मंदिर में हुए दान चोरी मामले में अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज सवालों के घेरे में हैं. जी मीडिया की टीम ने उनके पुणे स्थित आलीशान बंगले की पड़ताल की है. करोड़ों की कीमत वाले इस बंगले पर चर्चा तेज है और आलोचक मंदिर के आर्थिक प्रबंधन और दान सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.
कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी और उठे गंभीर सवाल
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ताओं और वकीलों ने सवाल उठाया है कि जब ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारियों से पूछताछ हो सकती है, तो आर्थिक प्रबंधन के मुखिया यानी कोषाध्यक्ष को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है?
स्वामी गोविंद गिरी महाराज पर मंदिर में आने वाले नकद दान, आभूषणों की सुरक्षा और दान प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त रखने की मुख्य जिम्मेदारी थी. आरोप है कि उनके कार्यकाल में ही दान में मिली राशि और बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी हुई, इसलिए उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.
क्या होगा ट्रस्ट का भविष्य?
इन तमाम विवादों के बीच 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इस बैठक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं.
इस्तीफों पर विचार: चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए इस्तीफों पर चर्चा होगी.
SIT की रिपोर्ट: मंदिर में हुई चोरी को लेकर SIT की अंतरिम रिपोर्ट ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी.
ट्रस्ट की संरचना: ट्रस्ट में फेरबदल की संभावनाओं पर भी मंथन हो सकता है.
मतदान की स्थिति: नियमों के अनुसार, इस्तीफा देने के बावजूद दोनों पदाधिकारी बैठक में शामिल होने और मतदान करने के पात्र हैं.
आभूषणों की बरामदगी पर पेच
जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती चोरी हुए आभूषणों का पता लगाना है. SIT को शक है कि आरोपियों ने चुराए गए गहनों को गलाकर सोने के बिस्कुट बना लिए हैं. इसके अलावा, ट्रस्ट को दान में मिली चांदी (13 क्विंटल) और सोने (20 किलो) का पूरा हिसाब-किताब भी जांच के दायरे में है. रिपोर्ट के अनुसार, आय-व्यय के ब्योरे में बहुमूल्य वस्तुओं का विवरण स्पष्ट न होना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है.
जांच की दिशा और कार्रवाई
दान चोरी का खुलासा होने के बाद से ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा होने वाली दैनिक राशि 16-18 लाख से बढ़कर 24-26 लाख रुपये हो गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पहले हर दिन लाखों रुपये की हेराफेरी हो रही थी. SIT अब इन कड़ियों को जोड़ रही है. जहां एक ओर आरोपी अविनाश शुक्ला से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी जारी है, वहीं मुख्य आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी की जा रही है.
संतों का रुख और आंदोलन की साख
साधु-संत चंपत राय के समर्थन में एकजुट नजर आ रहे हैं. उनका मानना है कि चंपत राय पर कार्रवाई आंदोलन की साख पर हमला हो सकता है. संतों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन राम मंदिर के गवर्नेंस मॉडल और चंपत राय की भूमिका पर इस तरह के विवाद से सनातन धर्म की आस्था पर कोई आंच न आए.