/राम मंदिर दान चोरी मामला: जांच के घेरे में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि का आलीशान पुणे बंगला, करोड़ों की संपत्ति पर उठे बड़े सवाल!

जांच की दिशा और कार्रवाई

दान चोरी का खुलासा होने के बाद से ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा होने वाली दैनिक राशि 16-18 लाख से बढ़कर 24-26 लाख रुपये हो गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पहले हर दिन लाखों रुपये की हेराफेरी हो रही थी. SIT अब इन कड़ियों को जोड़ रही है. जहां एक ओर आरोपी अविनाश शुक्ला से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी जारी है, वहीं मुख्य आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी की जा रही है.