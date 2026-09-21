/राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SIT को दी चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत

चढ़ावे की गणना करते समय गबन किया

बताया गया कि एसआईटी ने फॉरेंसिक ऑडिटर को भी जांच में शामिल किया. आरोपियों के बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई. सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना करते समय आरोपियों ने मुख्य रूप से गबन किया है. PFC बिल्डिंग में काउंटिंग रूम के CCTV फुटेज से 8 पहचाने गए आरोपियों और उनके मददगारों के साथ बिना इजाजत के करेंसी निकालने या छिपाने के 105 अलग-अलग मामले सामने आए.



कीमती सामान का वेरिफिकेशन

803 रिसीप्टेड सामान को वेरिफाई किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर के अंदर फिजिकली जांचा गया. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है. वहीं, 86 अनरिसीप्टेड सामान अलग से पहचाने गए और फिजिकली वेरिफाई किए गए. इसके अलावा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) को पिघलाने के लिए भेजे गए 944.411 kg सफेद धातु (चांदी) के रिकॉर्ड की जांच की गई.