/राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SIT को दी चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत

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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि वह चार्जशीट दाखिल करना चाहती है. उसकी जांच में पर्याप्त सबूत मिले हैं. वहीं, एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी. अब एसआईटी 25 सितंबर तक निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में दो दिनों में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी. मामले में पहली गिरफ्तारी को 90 दिन 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं. ऐसे में चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है. उन्होंने बताया कि स्टेटस रिपोर्ट रजिस्ट्री में भेज दी गई है.
चढ़ावे की गणना करते समय गबन किया
बताया गया कि एसआईटी ने फॉरेंसिक ऑडिटर को भी जांच में शामिल किया. आरोपियों के बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई. सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना करते समय आरोपियों ने मुख्य रूप से गबन किया है. PFC बिल्डिंग में काउंटिंग रूम के CCTV फुटेज से 8 पहचाने गए आरोपियों और उनके मददगारों के साथ बिना इजाजत के करेंसी निकालने या छिपाने के 105 अलग-अलग मामले सामने आए.
कीमती सामान का वेरिफिकेशन
803 रिसीप्टेड सामान को वेरिफाई किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर के अंदर फिजिकली जांचा गया. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है. वहीं, 86 अनरिसीप्टेड सामान अलग से पहचाने गए और फिजिकली वेरिफाई किए गए. इसके अलावा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) को पिघलाने के लिए भेजे गए 944.411 kg सफेद धातु (चांदी) के रिकॉर्ड की जांच की गई.
173 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
इसके अलावा, बताए गए खास दान (जिसमें 200 kg और 38.288 kg चांदी की ईंटें, एक चांदी का हार, चरण पादुका और एक रामचरितमानस दान शामिल हैं) की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है. मामले में 14 सितंबर, 2026 तक 173 गवाहों (ट्रस्ट अधिकारियों, बैंकिंग कर्मचारियों, CCTV ऑपरेटरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सुरक्षा कर्मचारियों सहित) के बयान दर्ज किए गए.