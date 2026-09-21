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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SIT को दी चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत

Ayodhya Ram Mandir: सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 21, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:48 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SIT को दी चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत

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