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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT के पुनर्गठन का दिया सुझाव

Ram Mandir Chanda Chori: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 20, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:14 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT के पुनर्गठन का दिया सुझाव
Image Credit: Social Media

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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