राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT के पुनर्गठन का दिया सुझाव

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Ram Mandir Chanda Chori: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नई SIT का गठन किया जा सकता है, जिसमें पहली SIT के अधिकारी भी शामिल किए जाए. कोर्ट ने SG तुषार मेहता से इस पर निर्देश लेने को कहा है. वहीं, तुषार मेहता की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच अभी यूपी पुलिस कर रही है. अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
SIT के पुनर्गठन के निर्देश
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही SIT के पुनर्गठन के बारे में निर्देश ले. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह चाहेगी कि इस जांच का नेतृत्व कोई ऐसा वरिष्ठ IPS अधिकारी करे, जिसे इस तरह की जांच संभालने का अनुभव हो.
रिपोर्ट को देखने के लिए वक्त चाहिए
बता दें कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इससे पहले एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी. तुषार मेहता ने बताया गया कि पूरे मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. जांच अभी जारी है. जांच से जुड़ी सारी जानकारी यहां कोर्ट में नहीं बताई जा सकती. वहीं, SIT ने माना है कि संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. कोर्ट ने कहा कि हमें रिपोर्ट देखने के लिए वक्त चाहिए.
चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई
गौरतलब है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए गठित SIT को अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इसके बाद SIT ने अदालत में स्टेट्स रिपोर्ट सौंप दी.