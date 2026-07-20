राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT के पुनर्गठन का दिया सुझाव

रिपोर्ट को देखने के लिए वक्त चाहिए

बता दें कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इससे पहले एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी. तुषार मेहता ने बताया गया कि पूरे मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. जांच अभी जारी है. जांच से जुड़ी सारी जानकारी यहां कोर्ट में नहीं बताई जा सकती. वहीं, SIT ने माना है कि संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. कोर्ट ने कहा कि हमें रिपोर्ट देखने के लिए वक्त चाहिए.