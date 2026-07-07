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Explainer: कैसे खुला राम मंदिर चढ़ावा चोरी का राज? कब क्या हुआ, कितने आरोपी पकड़े गए, पढ़ें पूरी टाइमलाइन

Ayodhya Ram Mandir Chadhava Chori: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? कितने नाम सामने आए और कितने सलाखों के पीछे पहुंच गए. पढ़े पूरी टाइमलाइन...

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 07, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:53 PM IST
Explainer: कैसे खुला राम मंदिर चढ़ावा चोरी का राज? कब क्या हुआ, कितने आरोपी पकड़े गए, पढ़ें पूरी टाइमलाइन
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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