/Explainer: कैसे खुला राम मंदिर चढ़ावा चोरी का राज? कब क्या हुआ, कितने आरोपी पकड़े गए, पढ़ें पूरी टाइमलाइन

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Ayodhya Ram Mandir Chadhava Chori: पिछले कुछ दिनों से अयोध्या का राम मंदिर सुर्खियों में बना हुआ है. वजह राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी. शुरुआत में इसे विपक्ष के आरोपों के तौर पर देखा गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए. एसआईटी का गठन किया गया, गिरफ्तारियां हुईं. इतना ही नहीं ट्रस्ट को चढ़ावा का हिसाब तक देना पड़ा. आइए जानते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब तक क्या-क्या हुआ?
कैसे सामने आया चढ़ावा चोरी का मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला पहली बार मंदिर में आने वाले चढ़ावे की ऑडिट के दौरान सामने आया. ऑडिट में पता चला कि मंदिर में रखे दानपात्र से प्राप्त नकदी और कुछ अन्य सामग्री के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. संदेह होने पर आंतरिक जांच कराई गई. इसी बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सार्वजनिक हो गया.
तीन सदस्यीय SIT का गठन
शुरुआत में विपक्ष ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश की. इसके बाद यूपी की योगी सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया. एसआईटी ने राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ. जांच में कई नाम सामने आए.
इन 8 लोगों को आरोपी बनाया गया
एसआईटी जांच शुरू हुई तो 8 नाम सामने आए. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया. इनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर (टिन्नू) भी शामिल है.
चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया
पूरे मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट्री अनिल मिश्रा का नाम भी सामेन आया. इसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया. एसआईटी ने दोनों लोगों से पूछताछ भी की. इस बीच सीएम योगी अयोध्या आए तो चंपत राय को दूर रखा गया. अभी तक चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की है.
ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई
इस बीच 6 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई. इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी पहुंचे. चंपत राय को दूर रखा गया. करीब 3 घंटे तक चली बैठक में ट्रस्ट ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इसके बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने राम मंदिर चढ़ावा का हिसाब भी दिया. उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 3264 करोड़ रुपये दान प्राप्त हुआ. इसमें से 2370 करोड़ रुपये मंदिर निर्माण और पूंजीगत कार्यों पर खर्च किए गए हैं. मंदिर बनने के बाद 31 मार्च 2026 तक 482 करोड़ रुपये चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए. इसमें से 391 करोड़ रुपये मंदिर संचालन में खर्च हुए हैं, जबकि बाकी राशि बैंक खातों में उपलब्ध है.
पूरा टाइमलाइन देखें
- 7 जून 2026 को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया.
- 10 जून 2026 को राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माना कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.
- 13 जून 2026 को योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी जांच का गठन किया.
- 15 जून 2026 को एसआईटी अयोध्या पहुंची और जांच शुरू कर दी.
- 17 जून 2026 को सीसीटीवी के आधार पर आंतरिक जांच शुरू की गई. इसके बाद मामला सार्वजनिक हो गया.
- 25 जून 2026 को राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.
- 26 जून 2026 को चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया. हालांकि, स्वीकार नहीं किया गया था.
- 06 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. उनकी जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया.
- 22 जुलाई को ट्र्रस्ट की अगली बैठक बुलाई गई है. इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.
अब तक कितने आरोपी पकड़े गए?
पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. एफआईआर में जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर मिश्रा, रामाशंकर यादव, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे शामिल बताए गए हैं. ये सभी जेल में बंद हैं.
जांच की वर्तमान स्थिति
एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की थी. इसके बाद उसे 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया. टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी का नेटवर्क कितना बड़ा था, क्या इसमें और लोग शामिल थे तथा चढ़ावे की कुल कितनी राशि का गबन हुआ. पुलिस को कुरुणेश, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प को 1 दिन की रिमांड मिल गई है.