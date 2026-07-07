/Explainer: कैसे खुला राम मंदिर चढ़ावा चोरी का राज? कब क्या हुआ, कितने आरोपी पकड़े गए, पढ़ें पूरी टाइमलाइन

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- 7 जून 2026 को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया.

- 10 जून 2026 को राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माना कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.

- 13 जून 2026 को योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी जांच का गठन किया.

- 15 जून 2026 को एसआईटी अयोध्या पहुंची और जांच शुरू कर दी.

- 17 जून 2026 को सीसीटीवी के आधार पर आंतरिक जांच शुरू की गई. इसके बाद मामला सार्वजनिक हो गया.

- 25 जून 2026 को राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.

- 26 जून 2026 को चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया. हालांकि, स्वीकार नहीं किया गया था.

- 06 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. उनकी जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया.

- 22 जुलाई को ट्र्रस्ट की अगली बैठक बुलाई गई है. इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.