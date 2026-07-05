/राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: अयोध्या नहीं... अब दिल्ली में VHP की बैठक, चंपत राय पर हो सकता है बड़ा फैसला

वीएचपी की बैठक पर सबकी नजर

सूत्रों का कहना है कि बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों की संख्या भी घटा दी गई है. इस बैठक में चंपत राय शामिल होंगे या नहीं और यह हेराफेरी सामने आने के बाद संगठन की आगे की कार्रवाई पर भी सबकी नजर है. माना जा रहा है कि इस बैठक में चंपत राय पर बड़ा फैसला हो सकता है. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहले जहां करीब 350 पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद थी, वहीं अब सिर्फ 150 लोगों को ही बुलाया गया है. संगठन ने हर प्रांत से चार पदाधिकारियों के बजाय दो लोगों को शामिल करने का फैसला किया है.