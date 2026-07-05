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राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: अयोध्या नहीं... अब दिल्ली में VHP की बैठक, चंपत राय पर हो सकता है बड़ा फैसला

Ayodhya Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है. इस बीच वीएचपी ने अयोध्या में होने वाली अपनी अहम बैठक दिल्ली शिफ्ट कर दी है. अब यह बैठक 18 और 19 जुलाई को होगी. सूत्रों की मानें तो, इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं. बैठक में चंपत राय की मौजूदगी और संगठन की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 05, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:50 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: अयोध्या नहीं... अब दिल्ली में VHP की बैठक, चंपत राय पर हो सकता है बड़ा फैसला
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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