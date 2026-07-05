/राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: अयोध्या नहीं... अब दिल्ली में VHP की बैठक, चंपत राय पर हो सकता है बड़ा फैसला

राज्य चुनें
Ayodhya Ram Mandir Donation Case: अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद गहराता जा रहा है. हर दिन नए-नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस बीच अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की बड़ी बैठक होने वाली थी, जो अब राम नगरी में नहीं होगी. अब यह अहम बैठक नई दिल्ली में आयोजित करने का फैसला हुआ है. अब यह बैठक 18 और 19 जुलाई को होगी. पहले 25 से 29 जून तक अयोध्या में यह बैठक होने वाली थी.
वीएचपी की बैठक पर सबकी नजर
सूत्रों का कहना है कि बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों की संख्या भी घटा दी गई है. इस बैठक में चंपत राय शामिल होंगे या नहीं और यह हेराफेरी सामने आने के बाद संगठन की आगे की कार्रवाई पर भी सबकी नजर है. माना जा रहा है कि इस बैठक में चंपत राय पर बड़ा फैसला हो सकता है. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहले जहां करीब 350 पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद थी, वहीं अब सिर्फ 150 लोगों को ही बुलाया गया है. संगठन ने हर प्रांत से चार पदाधिकारियों के बजाय दो लोगों को शामिल करने का फैसला किया है.
ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर हो सकती है कार्रवाई
वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने अपने एक बयान में कहा कि राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले में SIT और पुलिस की जांच चल रही है. इसलिए बैठक अयोध्या के बजाय दिल्ली में करने का फैसला किया गया है. सूत्रों का कहना है कि संगठन इस विवाद के बीच अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर चिंतित है और चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, वीएटपी ने ऐसे किसी कदम के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
6 जुलाई को होने वाली बैठक पर नजर
आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने चंदे की चोरी के विवाद के बाद अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं. सूत्रों की मानें तो वीएचपी राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली आपातकालीन बैठक के नतीजों पर भी बारीकी से नजर रख रही है. खासकर चंपत राय और अनिल मिश्र से जुड़े फैसलों पर वीएचपी की नजर है. ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.