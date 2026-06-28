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राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया ट्विस्ट! 5 जून को टॉयलेट से मिले थे नोटों के बंडल, फिर 2 दिन तक क्यों चुप रहा ट्रस्ट?

Ram Mandir Chadhava Chori: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दावा किया जा रहा है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पहले से ही चढ़ावा चोरी की जानकारी थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 28, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:38 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया ट्विस्ट! 5 जून को टॉयलेट से मिले थे नोटों के बंडल, फिर 2 दिन तक क्यों चुप रहा ट्रस्ट?
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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