/राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया ट्विस्ट! 5 जून को टॉयलेट से मिले थे नोटों के बंडल, फिर 2 दिन तक क्यों चुप रहा ट्रस्ट?

24 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ट्रस्ट को चोरी की जानकारी थी और पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर कार्रवाई भी की, तो ट्रस्ट की ओर से तत्काल कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं दी गई. इस बीच 24 सेकेंड का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में पुलिसकर्मी अविनाश शुक्ला को पकड़कर एक सफेद वाहन तक ले जाते दिखाई दे रहे हैं. उसके हाथ में एक काला बैग भी नजर आ रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसमें बरामद नकदी थी. हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.