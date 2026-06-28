/राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया ट्विस्ट! 5 जून को टॉयलेट से मिले थे नोटों के बंडल, फिर 2 दिन तक क्यों चुप रहा ट्रस्ट?

राज्य चुनें
Ram Mandir Chadhava Chori: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अब ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनसे मामले को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं. सूत्रों के अनुसार, मंदिर में कथित चोरी की जानकारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पहले से थी.
शौचालय में मिले नोटों के बंडल
बताया जा रहा है कि 5 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारी ने गणना कक्षा के शौचालय से नोटों के बंडल मिले थे. करीब तीन से चार लाख रुपये ट्रस्ट को बरामद हुए थे. इसके बाद ट्रस्ट में राम मंदिर में लगे पुलिस सुरक्षा के जवानों को लेकर नोट गणना करने वाले कर्मचारियों को घर जाने दिया था. बताया जा रहा है कि 5 जून को ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ पुलिस टीम अविनाश शुक्ला के घर पहुंची थी.
कथित तौर पर नकदी बरामद हुई
इतना ही नहीं वहां से कथित तौर पर नकदी भी बरामद की गई और अविनाश शुक्ला को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई. इसका एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में पीला कपड़ा पहने हुए अविनाश नजर आ रहा है. उसके साथ एक कर्मचारी काला बैग लिए हुए है. सूत्रों के अनुसार, काले बैग में कुछ रुपये भी बरामद हुए थे. बताया जा रहा है कि उस समय पुलिस की कार्रवाई औपचारिक एफआईआर के आधार पर नहीं, बल्कि प्रारंभिक सूचना के आधार पर की गई थी.
24 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ट्रस्ट को चोरी की जानकारी थी और पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर कार्रवाई भी की, तो ट्रस्ट की ओर से तत्काल कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं दी गई. इस बीच 24 सेकेंड का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में पुलिसकर्मी अविनाश शुक्ला को पकड़कर एक सफेद वाहन तक ले जाते दिखाई दे रहे हैं. उसके हाथ में एक काला बैग भी नजर आ रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसमें बरामद नकदी थी. हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
शिकायत दर्ज कराने में देरी क्यों?
इसके बाद 7 जून को दान चोरी का मामला सार्वजनिक हो गया. अब यह सवाल उठ रहे हैं कि 5 जून से 7 जून के बीच आखिर क्या हुआ? शिकायत दर्ज कराने में देरी क्यों हुई और बरामद नकदी को लेकर क्या कार्रवाई की गई? फिलहाल पुलिस और ट्रस्ट की ओर से इन दावों पर विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है.