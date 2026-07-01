Opinion: राम मंदिर नहीं, चोरों का कद हुआ छोटा; आस्था पर नहीं पड़ सकती चोरी की छाया

श्रीराम दान गबन मामले से विपक्ष को मिली संजीवनी!

श्री राम मंदिर के दान ट्रस्ट द्वारा जो गबन, मिसट्रस्ट की बात आ रही है, उसको लेकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने विपक्ष को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया है, क्योंकि सभी वर्गों के भाजपा, आरएसएस और विहिप के मुखालिफ अब सरकार पर गाज गिरा रहे हैं. इन में से कुछ ऐसे भी हैं, जो श्री राम को एक काल्पनिक किरदार मानते हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने कुछ रामभक्तों की हत्या भी की. ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सब को जीवन दान मिल गया हो, वारे न्यारे हो गए हों! किसी को भी आपदा में अवसर नहीं तलाशने चाहिएं, क्योंकि ऐसे पांसे उल्टे भी पड़ जाते हैं. अब युगी सरकार और केंद्र को इन तमाम चंदा चोरों के घरों पर जल्द से जल्द बुलडोज़र चलवा, इन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे एक मासूम और भोले भाले रिक्शा चलाने वाले या सामान ढोने वाले राम भक्त को धोखा दिया है, जो अपना पसीने में भीगा हुआ, तुड़ा-मुड़ा दस का नोट मंदिर पेटिका में इस विश्वास पर डालता है कि यह मंदिर में लगेगा, न कि किसी बेईमान की जेब में जाएगा! यह भीशम कांड है और इसके दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाली नस्लें याद रखें और मंदिर का दान सिस्टम स्वच्छ चलता रहे. वैसे अब आवश्यकता इस बात की है कि यहां सरकारी ओवरसीअर बैठे और एक-एक पाई का हिसाब रहे.