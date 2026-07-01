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Opinion: राम मंदिर नहीं, चोरों का कद हुआ छोटा; आस्था पर नहीं पड़ सकती चोरी की छाया

Ram Mandir Donation Row: अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, जिसकी गरिमा किसी चोरी या कथित गबन से कम नहीं हो सकती.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 01, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:21 PM IST
Opinion: राम मंदिर नहीं, चोरों का कद हुआ छोटा; आस्था पर नहीं पड़ सकती चोरी की छाया
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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