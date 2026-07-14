चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम वेबसाइट से गायब, राम मंदिर में अब दिखेगा 'पाई-पाई' का हिसाब, नई वेबसाइट तैयार

राज्य चुनें
अयोध्या (विशाल सिंह): अयोध्या राम मंदिर में हुए बहुचर्चित चढ़ावा चोरी कांड के बाद मचे हड़कंप के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब अपनी पूरी कार्यप्रणाली और सांगठनिक ढांचे को बदलने जा रहा है. ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलावों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया गया है.
ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम हटे
चढ़ावा चोरी विवाद के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे आधिकारिक तौर पर मंजूर कर लिए गए हैं.
वेबसाइट हुई अपडेट
ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है. चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम, फोटो और अन्य विवरण साइट से पूरी तरह हटा दिए गए हैं.
अब बचे सिर्फ 12 सदस्य
15 सदस्यीय ट्रस्ट में से अब केवल 12 पदाधिकारियों और सदस्यों का विवरण ही वेबसाइट पर दर्ज है. इनमें ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी और अन्य पदेन व नामित सदस्य (जैसे नृपेंद्र मिश्रा, आईएएस संजय प्रसाद, डीएम शशांक त्रिपाठी आदि) शामिल हैं.
22 जुलाई की बैठक में होगा नई टीम का ऐलान
राम मंदिर ट्रस्ट में सांगठनिक बदलावों का दौर बेहद तेज हो गया है।
महासचिव पद पर औपचारिक मुहर
सूत्रों के अनुसार, छह जुलाई की बैठक में अंतरिम महासचिव बनाए गए डॉ. कृष्णमोहन आगामी 22 जुलाई को औपचारिक तौर पर इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं. इसी बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना है.
रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां
खाली पड़े तीन पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. चर्चा है कि अयोध्या राजपरिवार के सदस्य यतींद्र मोहन मिश्र को सदस्य के रूप में ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है.
संतों से मुलाकातों का दौर
गोपाल राव लगातार अयोध्या के विभिन्न मठ-मंदिरों (जैसे श्रीरामबल्लभाकुंज, हरिधाम गोपाल पीठ) का दौरा कर संतों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा, चंपत राय से भी संतों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सूत्रों का कहना है कि अयोध्या के किसी प्रमुख संत (जैसे जगद्गुरु वासुदेवाचार्य, महंत मिथिलेश नंदिनी शरण या अधिकारी राजकुमार दास) को भी ट्रस्ट की नई टीम में जगह दी जा सकती है।
दानदाताओं को चढ़ावा वापस लौटाने पर विचार!
चढ़ावा चोरी मामला उजागर होने के बाद कई दानदाताओं ने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा दान की गई मूल्यवान वस्तुओं की न तो रसीद दी गई और न ही उन्हें गर्भगृह में सुरक्षित रखा गया. इन गंभीर आरोपों के बीच ट्रस्ट अब श्रद्धालुओं द्वारा भेंट की गई वस्तुओं को वापस लौटाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है.
जगह की कमी मुख्य कारण
ट्रस्ट का मानना है कि गर्भगृह के भीतर इतनी बड़ी संख्या में सोने-चांदी या अन्य धातुओं की कलाकृतियों और वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है.
पारदर्शिता के लिए अब वेबसाइट पर दिखेगी 'पाई-पाई का हिसाब'
चोरी की घटनाओं के बाद भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए ट्रस्ट ने पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का मन बना लिया है. अब राम मंदिर को मिलने वाले दान का पूरा लेखा-जोखा हर महीने ट्रस्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा.
ब्यौरे में क्या होगा शामिल?
दानपात्रों (हुंडी), दान काउंटरों से होने वाली आय, विदेशी मुद्रा अधिनियम (FCRA) के खातों में आने वाली रकम और बैंकों से मिलने वाले ब्याज का पूरा विवरण हर महीने वेबसाइट पर अपडेट रहेगा.
पांच प्रमुख समितियों में होगा बड़ा फेरबदल
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आगामी बैठक में मंदिर के सुचारू संचालन के लिए गठित पांचों मुख्य समितियों में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे. इनमें शामिल हैं.
निर्माण समिति (Construction Committee)
वित्त समिति (Finance Committee)
ऑडिट समिति (Audit Committee)
धार्मिक समिति (Religious Committee)
मैनेजिंग समिति (Managing Committee)
इन समितियों के पुनर्गठन और नए चेहरों की एंट्री के साथ ट्रस्ट यह संदेश देना चाहता है कि मंदिर प्रबंधन में सुरक्षा, पारदर्शिता और शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.