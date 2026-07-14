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चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम वेबसाइट से गायब, राम मंदिर में अब दिखेगा 'पाई-पाई' का हिसाब, नई वेबसाइट तैयार

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांगठनिक फेरबदल शुरू हो चुका है. इस पूरे घटनाक्रम और अब तक के बड़े अपडेट्स को समेटती हुई विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी जा रही है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 14, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:21 AM IST
चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम वेबसाइट से गायब, राम मंदिर में अब दिखेगा 'पाई-पाई' का हिसाब, नई वेबसाइट तैयार
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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