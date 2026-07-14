चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम वेबसाइट से गायब, राम मंदिर में अब दिखेगा 'पाई-पाई' का हिसाब, नई वेबसाइट तैयार

संतों से मुलाकातों का दौर

गोपाल राव लगातार अयोध्या के विभिन्न मठ-मंदिरों (जैसे श्रीरामबल्लभाकुंज, हरिधाम गोपाल पीठ) का दौरा कर संतों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा, चंपत राय से भी संतों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सूत्रों का कहना है कि अयोध्या के किसी प्रमुख संत (जैसे जगद्गुरु वासुदेवाचार्य, महंत मिथिलेश नंदिनी शरण या अधिकारी राजकुमार दास) को भी ट्रस्ट की नई टीम में जगह दी जा सकती है।