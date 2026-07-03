/राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: गोपाल राव से लेकर अनिल मिश्रा तक...कई राउंड घंटों पूछताछ, दस्तावेज भी खंगालेगी SIT

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Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी ने शिंकजा कस दिया है. आठ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं. अब बड़े पदाधिकारियों से भी पूछताछ का दौर शुरू हो गया है. सबसे पहले चंपत राय से पूछताछ हुई. गुरुवार को एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी घंटों पूछताछ की. जहां गोपाल राव से दो घंटे पूछताछ हुई, तो वहीं अनिल मिश्रा से एक घंटे पूछताछ की गई.
कुल सात घंटे पूछताछ, आज फिर बुलाया
इसके अलावा दस्तावेज और बयान वेरिफिकेशन में दो घंटे और ट्रस्ट के कर्मचारियों से दो घंटे पूछताछ हुई. कुल सात घंटे पूछताछ की प्रक्रिया चली. सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को चंपत राय समेत इन लोगों को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. एसआईटी ने इनसे अपने साथ जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लाने को कहा है. दरअसल, ट्रस्ट के महासचिव के पद पर होने की वजह से चंपत राय ने ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई कई जमीनों की रजिस्ट्री के कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसे लेकर चंपत राय से पूछताछ हो सकती है.
दस्तावेज खंगालने में जुटी एसआईटी
आपको बता दें, एसआईटी अपनी पहली जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है. अब टीम ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ कर हर राज से पर्दा उठाने में जुटी है. दोबारा अयोध्या जाकर जमीन और आभूषणों की डिटेल खंगालने की तैयारी में है. ट्रस्ट की कागजी डिटेल पर आभूषण और भूमि से जुड़ी जो डिटेल है, उस बारे में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ के आधार पर बयान का मिलान कर रही है. इन लोगों से एसआईटी ने क्या- क्या पूछा है, ये अभी पता नहीं चल सका है.
चढ़ावा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा
जांच में सामने आया है कि चंपत राय ने अनिल मिश्रा को सुप्रीम पावर दी थी. मार्च 2025 में ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों की भर्ती की थी. इन सभी को चंपत राय ने अनिल मिश्रा के पास भेजा था. अनिल मिश्रा ने उनको इंटरव्यू लेकर काम पर रखा था. अब सभी खुलासे के बाद व्यवस्था में कई तरह के बदलाव होने संभव हैं.