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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: गोपाल राव से लेकर अनिल मिश्रा तक...कई राउंड घंटों पूछताछ, दस्तावेज भी खंगालेगी SIT

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच तेज हो गई है. इस मामले में अब एसआईटी ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रही है. गोपाल राव से दो घंटे पूछताछ हुई. जबकि, अनिल मिश्रा से एक घंटे पूछताछ की गई. दस्तावेज और बयान वेरिफिकेशन भी एसआईटी कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 03, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:48 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: गोपाल राव से लेकर अनिल मिश्रा तक...कई राउंड घंटों पूछताछ, दस्तावेज भी खंगालेगी SIT
Image Credit: Ram Mandir Donation ScamSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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