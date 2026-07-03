/राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: गोपाल राव से लेकर अनिल मिश्रा तक...कई राउंड घंटों पूछताछ, दस्तावेज भी खंगालेगी SIT

कुल सात घंटे पूछताछ, आज फिर बुलाया

इसके अलावा दस्तावेज और बयान वेरिफिकेशन में दो घंटे और ट्रस्ट के कर्मचारियों से दो घंटे पूछताछ हुई. कुल सात घंटे पूछताछ की प्रक्रिया चली. सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को चंपत राय समेत इन लोगों को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. एसआईटी ने इनसे अपने साथ जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लाने को कहा है. दरअसल, ट्रस्ट के महासचिव के पद पर होने की वजह से चंपत राय ने ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई कई जमीनों की रजिस्ट्री के कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसे लेकर चंपत राय से पूछताछ हो सकती है.