/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT को मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय, 15 जुलाई को सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट

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अयोध्या न्यूज/विशाल रघुवंशी : उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुए चढ़ावे की चोरी के मामले ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच समिति (एसआईटी) को अपनी जांच पूरी करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है. अब एसआईटी को अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई 2026 तक शासन को सौंपनी होगी.
अब तक की कार्रवाई और गिरफ्तारियां
दरअसल, इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक काफी ठोस काम किया है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां एसआईटी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है. एसआईटी ने अपनी एक प्रारंभिक रिपोर्ट पहले ही सरकार को सौंप दी है, जिसमें अब तक की जांच का विवरण और बरामदगी के बारे में जानकारी दी गई है.
चौंकाने वाले खुलासे
एसआईटी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले से जुड़ी कई परतें खुलती जा रही हैं. शुरुआती जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है. जांच में पता चला है कि यह चोरी एक बार की घटना नहीं थी. आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से कई बार मंदिर के दान पात्र से रकम निकाली है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर से चुराई गई रकम का आरोपियों ने उपयोग भी किया है. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि इस अवैध धन को उन्होंने अलग-अलग जगहों पर निवेश किया था.
आगे की राह
एसआईटी अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि चोरी की इस पूरी साजिश में कौन-कौन शामिल था और यह सिलसिला कब से चल रहा था. इसके अलावा, जिन जगहों पर इन पैसों का निवेश किया गया है, एसआईटी उन संपत्तियों और खातों की भी जांच कर रही है ताकि चुराई गई रकम को रिकवर किया जा सके.
शासन का स्पष्ट निर्देश है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए. एसआईटी का मानना है कि आने वाले 15 दिनों में वे इस मामले से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ लेंगे और एक ठोस रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, जिससे इस बड़ी चोरी का पूरा सच सामने आ सकेगा.