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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT को मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय, 15 जुलाई को सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट

Ayodhya News : अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुए चढ़ावे की चोरी के मामले ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच समिति (एसआईटी) को अपनी जांच पूरी करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 01, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:20 PM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT को मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय, 15 जुलाई को सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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