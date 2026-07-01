/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT को मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय, 15 जुलाई को सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट

चौंकाने वाले खुलासे

एसआईटी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले से जुड़ी कई परतें खुलती जा रही हैं. शुरुआती जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है. जांच में पता चला है कि यह चोरी एक बार की घटना नहीं थी. आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से कई बार मंदिर के दान पात्र से रकम निकाली है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर से चुराई गई रकम का आरोपियों ने उपयोग भी किया है. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि इस अवैध धन को उन्होंने अलग-अलग जगहों पर निवेश किया था.