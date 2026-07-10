'राम मंदिर का चंदा ब्याज पर देते थे' शेयर बाजार में भी निवेश, आरोपियों का खुलासा

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अयोध्या न्यूज/प्रवेश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हुई चोरी और धोखाधड़ी के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस संवेदनशील मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इस पूरे घोटाले की परतें भी खोल दी हैं.
क्या था पूरा मामला?
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर अवैध वसूली और चोरी की खबरें सामने आई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन जांच शुरू की और 8 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मंदिर प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और चंदा संग्रहण की प्रक्रिया पर इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
रिमांड के दौरान हुआ बड़ा खुलासा
40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी अनुकल्प और अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में चौंकाने वाली बातें कबूलीं. आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मंदिर के नाम पर की गई अवैध कमाई और चोरी की राशि को सीधे अपने पास रखने के बजाय उसे 'मनी लॉन्ड्रिंग' के जरिए ठिकाने लगाते थे.
आरोपियों का मुख्य अड्डा शेयर बाजार था, जहां वे इस काले धन को निवेश करते थे. इसके अलावा, वे लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देकर भी पैसा कमाते थे. अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए आरोपियों ने बहुत ही शातिर तरीका अपनाया था.
30 बैंक खाते हुए फ्रीज
पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी अपनी अवैध कमाई को सुरक्षित रखने के लिए अपने रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे. संदिग्ध लेनदेन के आधार पर पुलिस ने ऐसे 30 बैंक खातों को चिन्हित कर उन्हें फ्रीज कर दिया है. इसके साथ ही, आरोपियों के पास से फर्जी चंदे की रसीदें भी बरामद की गई हैं, जो यह साबित करती हैं कि वे लंबे समय से मंदिर के नाम पर श्रद्धालुओं को ठग रहे थे.
आगे की कार्रवाई
बुधवार सुबह शुरू हुई रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद, पुलिस ने सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार रात उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है.पुलिस अब उन सभी लोगों की सूची तैयार कर रही है जिनके खातों का इस्तेमाल इस ठगी में किया गया था. यह घटना सुरक्षा के नजरिए से एक बड़ा सबक है. पुलिस और ट्रस्ट प्रशासन अब मंदिर के चंदे और दान की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके.