'राम मंदिर का चंदा ब्याज पर देते थे' शेयर बाजार में भी निवेश, आरोपियों का खुलासा

आगे की कार्रवाई

बुधवार सुबह शुरू हुई रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद, पुलिस ने सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार रात उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है.पुलिस अब उन सभी लोगों की सूची तैयार कर रही है जिनके खातों का इस्तेमाल इस ठगी में किया गया था. यह घटना सुरक्षा के नजरिए से एक बड़ा सबक है. पुलिस और ट्रस्ट प्रशासन अब मंदिर के चंदे और दान की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके.