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'राम मंदिर का चंदा ब्याज पर देते थे' शेयर बाजार में भी निवेश, आरोपियों का खुलासा

Ayodhya News: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हुई चोरी और धोखाधड़ी के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस संवेदनशील मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 10, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:47 AM IST
'राम मंदिर का चंदा ब्याज पर देते थे' शेयर बाजार में भी निवेश, आरोपियों का खुलासा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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