/राम मंदिर के पहले CEO के चयन पर 2 सितंबर को फैसला, सर्च कमेटी ने ट्रस्ट को सौंपी रिपोर्ट, महंत नृत्यगोपाल दास की मौजूदगी में लगेगी अंतिम मुहर

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Ram Mandir First CEO Appointment: अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासनिक और प्रबंधकीय कामकाज को नए सिरे से संगठित करने के लिए बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है.
सर्च कमेटी की अयोध्या में बैठक और रिपोर्ट
राम मंदिर के प्रशासनिक प्रमुख के चुनाव के लिए तीन सदस्यों की एक विशेष खोज समिति बनाई गई थी. इस समिति में पूर्व जज प्रमोद कोहली, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और वैज्ञानिक एवं उद्योगपति सुरेश हावड़े शामिल हैं. यह पूरी टीम अयोध्या पहुँच चुकी है और इन्होंने ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अपनी आधिकारिक वार्ता पूरी कर ली है। सर्च कमेटी ने पूरे देश से आए आवेदनों की गहन समीक्षा करने और योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की है.
अयोध्या में आयोजित बैठक के दौरान सर्च कमेटी ने तीन सबसे योग्य उम्मीदवारों के नामों का एक गोपनीय पैनल ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों को सौंप दिया है. इस दौरान ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, महंत दिनेंद्र दास, कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित रहे.
निर्णायक बैठक और नाम पर मुहर
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सबसे महत्त्वपूर्ण बैठक 2 सितंबर को आयोजित की जा रही है. यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज के आश्रम मणिराम दास जी की छावनी में होगी. सर्च कमेटी द्वारा सौंपे गए तीन चयनित नामों के पैनल पर ट्रस्ट के सभी सदस्य विस्तार से चर्चा करेंगे और सर्वसम्मति से किसी एक नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे.
इसी बैठक में आधिकारिक रूप से मंदिर के पहले सीईओ के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा. राम मंदिर के निर्माण और भव्यता के साथ-साथ अब दैनिक व्यवस्थाओं को पेशेवर और पारदर्शी तरीके से चलाने की तैयारी की जा रही है.
सीईओ के अधिकार और कार्यप्रणाली
मंदिर के नए सीईओ की नियुक्ति से राम जन्मभूमि परिसर का पूरा प्रबंधन एक व्यवस्थित ढांचे में आ जाएगा. सीईओ का मुख्य कार्य मंदिर परिसर की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, वित्तीय नियंत्रण और कर्मचारियों के समन्वय को देखना होगा.
सर्च कमेटी ने सीईओ पद की सेवा शर्तों, उनके अधिकार क्षेत्र, वेतन और कार्य समीक्षा की समय सीमा पर भी अपने सुझाव दिए हैं. तय व्यवस्था के अनुसार, हर तीन साल में सीईओ के काम का मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार उनके कार्यकाल का नवीनीकरण होगा. सीईओ सीधे ट्रस्ट के प्रति जवाबदेह होंगे और ट्रस्ट के महासचिव के मार्गदर्शन में अपनी सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे. इस व्यवस्था से मंदिर प्रबंधन को अधिक कुशल और सशक्त बनाने में बड़ी मदद मिलेगी.