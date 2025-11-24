पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम देखें, जानें रामनगरी में ट्रैफिक प्लान

PM Modi Ayodhya: पीएम मोदी कल यानी 25 नवंबर को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे. पीएम मोदी राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराएंगे. इस दौरान सीएम योगी के अलावा कई दिग्गज अयोध्या पहुंचेंगे. पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. इस दौरान अयोध्या में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है. आइए जानते हैं पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम?....

पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे, सप्तमंदिर जाएंगे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुह और माता शबरी के मंदिर हैं. इसके बाद वे शेषावतार मंदिर भी जाएंगे. इसके बाद सुबह करीब 11 बजे, पीएम मोदी माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे. इसके बाद वह राम दरबार गर्भ गृह में दर्शन और पूजा करेंगे. इसके बाद वह राम लला गर्भ गृह में दर्शन करेंगे.

दोपहर 12 बजे फहराएंगे ध्वज

फिर दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी अयोध्या में पवित्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे, जो मंदिर के निर्माण-कार्य के पूरा होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है. पीएम मोदी इस ऐतिहासिक मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

विवाह पंचमी

यह कार्यक्रम मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को होगा, जो श्री राम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ मेल खाता है, यह दिन दिव्य मिलन का प्रतीक है. यह दिन नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को भी दर्शाता है, जिन्होंने 17वीं सदी में अयोध्या में लगातार 48 घंटों तक ध्यान किया था, जिससे इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है.

तिकोने ध्वज पर चमकते सूरज की तस्वीर

दस फीट ऊंचे और बीस फीट लंबे, समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक है. इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ 'ॐ' अंकित है. पवित्र भगवा ध्वज, राम राज्य के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा. यह ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नगर स्थापत्य-कला के अनुरूप बने शिखर पर फहराया जाएगा, जबकि मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा दक्षिण भारतीय स्थापत्य-कला परंपरा में डिज़ाइन किया गया है, जो मंदिर की स्थापत्य कला विविधता को दर्शाते हैं.

भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े 87 प्रसंग अंकित

मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 87 प्रसंग बारीकी से नक्काशी किए गए पत्थरों पर अंकित हैं और घेरे की दीवारों पर कांस्य-निर्मित पट्ट हैं, जिन पर भारतीय संस्कृति से जुड़े 79 प्रसंग उकेरे गये हैं. ये सभी चीज़ें मिलकर सभी आगंतुकों को एक सार्थक और शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करती हैं तथा भगवान श्रीराम के जीवन और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में गहन दृष्टि देती हैं.

