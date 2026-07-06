/राम मंदिर चढ़ावा चोरी: दान के पैसों से 2 करोड़ की जमीन खरीदने की फिराक में था आरोपी अनुकल्प मिश्र

दान की रकम से खरीदनी थी 20 बीघा जमीन

पुलिस की पूछताछ और शुरुआती जांच से पता चला है कि अनुकल्प मिश्र ने मंदिर से चुराई गई नकदी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. उसका इरादा इस काली कमाई से अपने गांव के पास ही एक बड़ी संपत्ति बनाने का था. आरोपी ने अपने गांव के निकट 20 बीघा जमीन खरीदने की योजना बनाई थी. जानकारी के अनुसार, इस जमीन का सौदा दो करोड़ रुपये में तय हो गया था और वह इसे खरीदने की पूरी तैयारी में था.