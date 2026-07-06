Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /राम मंदिर चढ़ावा चोरी: दान के पैसों से 2 करोड़ की जमीन खरीदने की फिराक में था आरोपी अनुकल्प मिश्र

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: दान के पैसों से 2 करोड़ की जमीन खरीदने की फिराक में था आरोपी अनुकल्प मिश्र

Ayodhya News : अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मामले ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. इस मामले के मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्र की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, वे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 06, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:54 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: दान के पैसों से 2 करोड़ की जमीन खरीदने की फिराक में था आरोपी अनुकल्प मिश्र
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाप करने वालों को सजा मिले, मुझे सीएम योगी पर पूरा विश्वास- महंत नृत्यगोपाल दास
ram mandir donation theft29 min ago
2
Ayodhya news32 min ago
3
Sitapur news40 min ago
4
aligarh news1 hr ago
5
चांदी का भाव1 hr ago