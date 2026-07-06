/राम मंदिर चढ़ावा चोरी: दान के पैसों से 2 करोड़ की जमीन खरीदने की फिराक में था आरोपी अनुकल्प मिश्र

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मामले ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. इस मामले के मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्र की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, वे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मंदिर की दान पेटी से चुराई गई रकम का इस्तेमाल आरोपी अपनी सुख-सुविधाओं और संपत्ति बनाने में कर रहा था.
दान की रकम से खरीदनी थी 20 बीघा जमीन
पुलिस की पूछताछ और शुरुआती जांच से पता चला है कि अनुकल्प मिश्र ने मंदिर से चुराई गई नकदी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. उसका इरादा इस काली कमाई से अपने गांव के पास ही एक बड़ी संपत्ति बनाने का था. आरोपी ने अपने गांव के निकट 20 बीघा जमीन खरीदने की योजना बनाई थी. जानकारी के अनुसार, इस जमीन का सौदा दो करोड़ रुपये में तय हो गया था और वह इसे खरीदने की पूरी तैयारी में था.
कैसे पकड़ा गया आरोपी?
राम मंदिर प्रबंधन को जब दान पात्रों में आ रही रकम और उनके मिलान में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने जब गहन जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो अनुकल्प मिश्र की संदिग्ध गतिविधियों का पता चला. पुलिस ने जाल बिछाकर उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह चोरी की रकम को ठिकाने लगाने या जमीन के सौदे को अंतिम रूप देने की फिराक में था.
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट अब दान पात्रों की सुरक्षा को और अधिक सख्त बनाने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. आधुनिक तकनीक और निगरानी कैमरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की तैनाती में भी बदलाव किए जा रहे हैं.
समाज में चर्चा का विषय
यह घटना न केवल अपराध की दृष्टि से गंभीर है, बल्कि जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ भी है. जिस दान को श्रद्धालु श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उसे चोरी करना लोगों के बीच भारी आक्रोश का कारण बना है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस चोरी में आरोपी के साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा था.