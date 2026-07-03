/राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड:अविनाश शुक्ला बन सकता है मुख्य आरोपी, अनुकल्प मिश्रा के घर राम कथा में पहुंचे थे चंपत राय

अविनाश शुक्ला के पास से मिला सबसे ज्यादा कैश, 24 घंटे की रिमांड मंजूर

पुलिस की बरामदगी रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से सर्वाधिक 20 लाख रुपये की भारतीय नकदी और 1121 यूएस डॉलर बरामद किए गए हैं. जांच में सामने आया है कि कौशलपुरी इलाके में, जहां अविनाश अपने भाई अभिषेक के साथ रहता था, वहीं धनराशि का बंटवारा होता था. जांच के अनुसार, सर्वाधिक नकदी अविनाश ही चुराता था, इसी वजह से उसके पास से सबसे ज्यादा धन मिला है। उधर, सह-आरोपी टिन्नू ने पुलिस पूछताछ में कुबूल किया है कि वह अचानक यह देखने गणना कक्ष पहुंचता था कि कहीं गणनाकर्मी अधिक रकम तो नहीं पार कर रहे हैं.