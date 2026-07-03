/राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड:अविनाश शुक्ला बन सकता है मुख्य आरोपी, अनुकल्प मिश्रा के घर राम कथा में पहुंचे थे चंपत राय

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Ayodhya Ram Mandir Chadava Chori: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की रकम चोरी होने के मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस पूरे मामले में अब पुलिस की सुई 'विशाल अविनाश शुक्ला' पर टिक गई है, जिसे पुलिस इस कांड का मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी में है. हालांकि पुलिस ने प्राथमिकी में आठ कर्मियों और एक अज्ञात को शामिल किया है, लेकिन अभी तक किसी की मुख्य भूमिका स्पष्ट नहीं की गई थी. अब तक की जांच और बरामदगी के आधार पर सबसे बड़ी भूमिका अविनाश की ही सामने आ रही है.
अविनाश शुक्ला के पास से मिला सबसे ज्यादा कैश, 24 घंटे की रिमांड मंजूर
पुलिस की बरामदगी रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से सर्वाधिक 20 लाख रुपये की भारतीय नकदी और 1121 यूएस डॉलर बरामद किए गए हैं. जांच में सामने आया है कि कौशलपुरी इलाके में, जहां अविनाश अपने भाई अभिषेक के साथ रहता था, वहीं धनराशि का बंटवारा होता था. जांच के अनुसार, सर्वाधिक नकदी अविनाश ही चुराता था, इसी वजह से उसके पास से सबसे ज्यादा धन मिला है। उधर, सह-आरोपी टिन्नू ने पुलिस पूछताछ में कुबूल किया है कि वह अचानक यह देखने गणना कक्ष पहुंचता था कि कहीं गणनाकर्मी अधिक रकम तो नहीं पार कर रहे हैं.
अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर
इस बीच, एंटी करप्शन कोर्ट ने विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। विवेचक ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी। अब अगले 24 घंटों में पुलिस अविनाश से इस नेटवर्क से जुड़े कई और राज उगलवाएगी.
क्राइम कुंडली खंगालने अविनाश के घर पहुंची पुलिस, इंस्टाग्राम वीडियो की जांच
अविनाश शुक्ला की क्राइम कुंडली खंगालने और उसके पूरे रिकॉर्ड का सत्यापन करने के लिए महेशगंज पुलिस उसके बाबूपुर नारियवा गांव स्थित घर पहुंची. दरअसल, अविनाश शुक्ला के भाई द्वारा नोटों के बंडल के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसे लेकर पुलिस ने उसके माता-पिता से करीब 1 घंटे तक गहन पूछताछ की. एसपी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 'YAKSH APP' पर सत्यापन की कार्रवाई के लिए महेशगंज पुलिस आरोपी के घर गई थी.
अनुकल्प मिश्रा की खुली पोल
इस पूरे मामले में एक और नाम बड़ी तेजी से उभरा है—अनुकल्प मिश्रा (गंजा व्यक्ति). अनुकल्प मिश्रा को लेकर ज़ी मीडिया के हाथ बेहद अहम और एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगे हैं, जो उसकी संलिप्तता और अचानक बढ़ी अकूत संपत्ति की ओर इशारा करते हैं.
'व्यवस्था कार्यकर्ता' के पास से होती थी चंदे की काउंटिंग
मीडिया के पास अनुकल्प मिश्रा का वह एक्सक्लूसिव प्रवेश पत्र (पास) मौजूद है, जो मंदिर में 'व्यवस्था कार्यकर्ता' के तौर पर जारी किया जाता था. हर विशेष कार्यक्रम के दौरान उसका यह पास बनता था और इसी पास की आड़ में वह मंदिर के भीतर चंदे की रकम की काउंटिंग (गणना) का काम संभालता था.
मंदिर से जुड़ते ही खरीदी चमचमाती कार
ज़ी मीडिया के पास वह एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है जिसमें साफ दिख रहा है कि मंदिर के इस काम से जुड़ने के बाद अनुकल्प मिश्रा ने 17 मई 2025 को एक नई कार खरीदी थी.
घर पर कराई 50 लाख की रामकथा, चंपत राय भी पहुंचे थे
अनुकल्प मिश्रा ने अपने घर पर एक भव्य रामकथा का आयोजन किया था, जिसमें 50 लाख रुपये से ज्यादा की भारी-भरकम धनराशि खर्च की गई थी. इस 7 दिवसीय बड़े आयोजन के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंचे थे. अनुकल्प मिश्रा और चंपत राय का एक साथ का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है.
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