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राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड:अविनाश शुक्ला बन सकता है मुख्य आरोपी, अनुकल्प मिश्रा के घर राम कथा में पहुंचे थे चंपत राय

Ayodhya Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ ही अविनाश शुक्ला की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है. पुलिस ने एफआईआर में आठ कर्मचारियों और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया है, लेकिन अब तक किसी को भी मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:29 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड:अविनाश शुक्ला बन सकता है मुख्य आरोपी, अनुकल्प मिश्रा के घर राम कथा में पहुंचे थे चंपत राय
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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