'किसी के कहने' पर बदली गई सख्त सुरक्षा व्यवस्था, टिन्नू का नाम लेते ही मिल जाती थी नो-एंट्री में भी एंट्री-पूर्व कैशियर का खुलासा

राज्य चुनें
विशाल सिंह/अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा गणना और कथित गड़बड़ी मामले की जांच कर रही SIT के सामने एक बैंक कैशियर ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है. सूत्रों के अनुसार, कैशियर ने बताया कि शुरुआत में चढ़ावे की गणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी, लेकिन बाद में किसी के निर्देश पर कई नियमों में ढील दे दी गई.
पहले गणना कर्मियों की कई स्तरों पर जांच
कैशियर के मुताबिक, पहले गणना कर्मियों की कई स्तरों पर जांच होती थी. मुख्य द्वार पर पुलिस तलाशी लेती थी, इसके बाद हुंडी कार्यालय में दोबारा जांच की जाती थी. कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी, मोबाइल फोन और निजी सामान लॉकर में जमा कराना अनिवार्य था तथा विशेष ड्रेस पहनने के बाद ही प्रवेश मिलता था. एसआईएस के सुरक्षाकर्मी पहचान का मिलान करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति देते थे. पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती थी.
कड़ी तलाशी और जांच के बाद प्रवेश
सूत्रों के अनुसार, कैशियर ने SIT को बताया कि बाद में यह व्यवस्था बदल गई और सुरक्षा जांच पहले जैसी कड़ाई से नहीं की गई. उसने यह भी दावा किया कि "टिन्नू यादव" का नाम लेने पर परिसर के भीतर कहीं भी आने-जाने में आसानी हो जाती थी और कोई रोक-टोक नहीं होती थी. वाकी-टाकी होने के कारण उसे अतिरिक्त सहयोग भी मिल जाता था.
एसआईटी कर रही जांच
कैशियर ने बताया कि चढ़ावे की गिनती पूरी होने के बाद राशि को रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, वाउचर तैयार किए जाते थे और फिर नकदी को लोहे के विशेष कंटेनर में रखकर बैंक भेजा जाता था.फिलहाल SIT इन दावों और बयानों की जांच कर रही है. मामले में अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है
कैशियर के इस बयान के बाद एसआईटी अब इस बात की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर वो कौन सा 'प्रभावशाली व्यक्ति' था, जिसके कहने पर इतनी चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को कबाड़ में बदल दिया गया और चोरों को मंदिर का खजाना लूटने का रास्ता साफ करके दिया गया.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!