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'किसी के कहने' पर बदली गई सख्त सुरक्षा व्यवस्था, टिन्नू का नाम लेते ही मिल जाती थी नो-एंट्री में भी एंट्री-पूर्व कैशियर का खुलासा

Ram Mandir Chadava Chori: राम मंदिर के चढ़ावे में सेंधमारी करने वाले गिरोह को लेकर पुलिस और SIT की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मंदिर परिसर की आंतरिक सुरक्षा और प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व में नोटों की गिनती के कार्य में शामिल रहे बैंक के एक पूर्व कैशियर ने एसआईटी के सामने सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक का पर्दाफाश किया है

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 06, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:01 AM IST
'किसी के कहने' पर बदली गई सख्त सुरक्षा व्यवस्था, टिन्नू का नाम लेते ही मिल जाती थी नो-एंट्री में भी एंट्री-पूर्व कैशियर का खुलासा
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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