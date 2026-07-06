'किसी के कहने' पर बदली गई सख्त सुरक्षा व्यवस्था, टिन्नू का नाम लेते ही मिल जाती थी नो-एंट्री में भी एंट्री-पूर्व कैशियर का खुलासा

पहले गणना कर्मियों की कई स्तरों पर जांच

कैशियर के मुताबिक, पहले गणना कर्मियों की कई स्तरों पर जांच होती थी. मुख्य द्वार पर पुलिस तलाशी लेती थी, इसके बाद हुंडी कार्यालय में दोबारा जांच की जाती थी. कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी, मोबाइल फोन और निजी सामान लॉकर में जमा कराना अनिवार्य था तथा विशेष ड्रेस पहनने के बाद ही प्रवेश मिलता था. एसआईएस के सुरक्षाकर्मी पहचान का मिलान करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति देते थे. पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती थी.