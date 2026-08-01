राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: नई SIT की निगरानी में जांच तेज, 100 से ज्यादा लोगों को भेजे गए नोटिस

संपत्ति और बैंक खातों को खंगाला जा रहा

एसआईटी द्वारा भेजे गए नोटिस के आधार पर लोगों को थाने और पुलिस कार्यालय बुलाकर कड़ाई से सवाल-जवाब किए जा रहे हैं. जांच के दौरान आरोपियों व उनके करीबियों के नाम दर्ज भूमि के दस्तावेजों (प्रॉपर्टी पेपर्स), बेनामी संपत्तियों और उनके बैंक खातों के लेन-देन का पूरा ब्योरा खंगाला जा रहा है. अधिकारियों का साफ कहना है कि चोरी के पैसों से अर्जित की गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा और मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.