राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: नई SIT की निगरानी में जांच तेज, 100 से ज्यादा लोगों को भेजे गए नोटिस

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प्रीति श्रीवास्तव/अयोध्या. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब नई विशेष जांच टीम (SIT) की निगरानी में तेज कर दी गई है. समिति के सदस्य डीआईजी सोमेन बर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी
जांच के क्रम में जेल में बंद आठ आरोपितों के अलावा उनके सगे-संबंधियों, बैंक से जुड़े लोगों तथा मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. अब तक 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से भी पूछताछ
सूत्रों के अनुसार, SIT विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. इसमें आरोपितों से जुड़े भूमि संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल के साथ-साथ उनके संपर्क में रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है. वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को खंगालने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से भी पूछताछ की गई है.
संपत्ति और बैंक खातों को खंगाला जा रहा
एसआईटी द्वारा भेजे गए नोटिस के आधार पर लोगों को थाने और पुलिस कार्यालय बुलाकर कड़ाई से सवाल-जवाब किए जा रहे हैं. जांच के दौरान आरोपियों व उनके करीबियों के नाम दर्ज भूमि के दस्तावेजों (प्रॉपर्टी पेपर्स), बेनामी संपत्तियों और उनके बैंक खातों के लेन-देन का पूरा ब्योरा खंगाला जा रहा है. अधिकारियों का साफ कहना है कि चोरी के पैसों से अर्जित की गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा और मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच एजेंसियां चढ़ावे की रकम के कथित गबन और उससे जुड़े नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने लाने में जुटी हैं.
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