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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: नई SIT की निगरानी में जांच तेज, 100 से ज्यादा लोगों को भेजे गए नोटिस

Ayodhya Ram Mandir: चढ़ावा चोरी मामले में नवगठित विशेष जांच टीम (SIT) की कड़ी निगरानी में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी समिति के सदस्य डीआईजी सोमेन वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर खुद पूरे मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं

Written ByPreeti SrivastavaEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 01, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:32 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: नई SIT की निगरानी में जांच तेज, 100 से ज्यादा लोगों को भेजे गए नोटिस
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir

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Preeti Srivastava

Preeti Srivastava

प्रीति श्रीवास्तव, 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्होंने राजनीति और क्राइम बीट की खबरों पर खास तौर पर काम किया है. प्रीति को इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और खास स्टोरीज करना पसंद है. उन्हें नए लोगों से मिलना, घूमना, ड्राइविंग और संगीत सुनना भी पसंद है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत CNBC से की थी. इसके बाद उन्होंने Zee News, News18, TV9 Bharatvarsh और फिर दोबारा Zee News में कार्यरत हैं.

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