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Ram Mandir Scam: सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बनेगी 3 IPS अफसरों की नई SIT! टिन्नू यादव के 'कैश खेल' का खुला राज

Ram Mandir offering theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नई एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करेगी. चढ़ावा चोरी प्रकरण के सामने आने के बाद 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' ने अपनी साख और श्रद्धालुओं के विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 21, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:30 AM IST
Ram Mandir Scam: सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बनेगी 3 IPS अफसरों की नई SIT! टिन्नू यादव के 'कैश खेल' का खुला राज
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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