Ram Mandir Scam: सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बनेगी 3 IPS अफसरों की नई SIT! टिन्नू यादव के 'कैश खेल' का खुला राज

8 नामजद आरोपियों और उनके 46 परिजनों की संपत्तियों की जांच तेज

मामले की विवेचना कर रहे क्षेत्राधिकारी (सीओ) अयोध्या ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. पिछले दो वर्षों के भीतर खरीदी गई सभी चल और अचल संपत्तियों की व्यापक जांच की जा रही है.नामजद मुख्य आरोपियों और उनके 46 परिजनों/रिश्तेदारों के नाम दर्ज कृषि, आवासीय, व्यावसायिक जमीनों और भवनों का पूरा ब्योरा तलब किया गया है. इसके लिए लखनऊ और अयोध्या के नगर निगम, आवास विकास परिषद और राजस्व विभाग को पत्र भेजकर जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.