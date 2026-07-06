/राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट की बैठक के बाद संतों की चौपाल, ट्रस्ट भंग करने और गोविंद देव गिरि के इस्तीफे की उठी मांग

कोषाध्यक्ष पर उठते गंभीर सवाल

इस पूरे प्रकरण में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज चर्चा के केंद्र में हैं. चूंकि मंदिर के कोष का प्रबंधन, दान की पारदर्शी प्रक्रिया और आभूषणों की सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है, इसलिए उन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. हाल ही में मीडिया में उनके पुणे स्थित निजी आवास को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई हैं, जिससे सार्वजनिक रूप से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं. कहा जा रहा है कि SIT अब स्वामी गोविंद देव गिरि से वित्तीय लेनदेन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछताछ कर सकती है. इसके अलावा, बैठक में महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है.