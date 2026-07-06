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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट की बैठक के बाद संतों की चौपाल, ट्रस्ट भंग करने और गोविंद देव गिरि के इस्तीफे की उठी मांग

Ayodhya News : आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है. पहले यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम समय में स्थान बदलकर इसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित वैदेही पुष्प वाटिका गेस्ट हाउस में कर दिया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 06, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:32 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट की बैठक के बाद संतों की चौपाल, ट्रस्ट भंग करने और गोविंद देव गिरि के इस्तीफे की उठी मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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