लवकुश के घर मिला पत्नी के लिए बना 'नामजद' सोने का लॉकेट; अनुकल्प और करुणेश के ठिकानों से भी नकदी-कार बरामद

लवकुश के घर मिला नामजद सोने का लॉकेट

पुलिस की एक टीम ने जब आरोपी लवकुश के घर पर दबिश दी, तो वहां काफी देर तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया. सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान घर से सोने का एक बेशकीमती लॉकेट बरामद हुआ है, जिस पर 'लवकुश' नाम अंकित है. बताया जा रहा है कि यह लॉकेट उसने अपनी पत्नी को उपहार में दिया था. इसके अलावा उसके घर से ₹35,000 की नकदी भी बरामद की गई है.