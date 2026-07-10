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लवकुश के घर मिला पत्नी के लिए बना 'नामजद' सोने का लॉकेट; अनुकल्प और करुणेश के ठिकानों से भी नकदी-कार बरामद

Ram mandir, chadhava chori: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों के घरों से नकदी, सोने के गहने और अनुकल्प मिश्रा की कार बरामद हुई. पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर संपत्तियों और लेनदेन की जांच तेज कर दी है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 10, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:55 AM IST
लवकुश के घर मिला पत्नी के लिए बना 'नामजद' सोने का लॉकेट; अनुकल्प और करुणेश के ठिकानों से भी नकदी-कार बरामद
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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