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राम मंदिर चंदा चोरी: SBI-ट्रस्ट MoU की हुई अनदेखी, आउटसोर्सिंग के जरिए लगी बड़ी सेंध; जानिए कैसे हुआ पूरा खेल?

Ram Mandir Donation Row: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में हर दिन हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब सामने आया है कि दान-पात्रों से निकलने वाली राशि की गिनती को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां अलग-अलग तय की गई थीं. सूत्रों की मानें तो समझौते के नियमों की अनदेखी की गई. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 02, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:03 AM IST
राम मंदिर चंदा चोरी: SBI-ट्रस्ट MoU की हुई अनदेखी, आउटसोर्सिंग के जरिए लगी बड़ी सेंध; जानिए कैसे हुआ पूरा खेल?
Image Credit: Ram Mandir Donation RowSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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