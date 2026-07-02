/राम मंदिर चंदा चोरी: SBI-ट्रस्ट MoU की हुई अनदेखी, आउटसोर्सिंग के जरिए लगी बड़ी सेंध; जानिए कैसे हुआ पूरा खेल?

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Ram Mandir Donation Row/ विशाल रघुवंशी: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब दान-पात्रों से निकलने वाली राशि की गिनती को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए कदम भी सवालों के घेरे में है. दरअसल, ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच चढ़ावे को लेकर समझौता हुआ था. इसमें दान पात्र की नकदी, सोना और चांदी की गणना के लिए विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तय किया गया था.
कैसे खुला दानराशि में हेराफेरी का रास्ता?
इस समझौते में दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां अलग-अलग तय की गई थीं. एसओपी का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था. ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, लेकिन अधिकांश दिशा-निर्देशों का नियमित पालन नहीं हुआ, जिससे दानराशि में हेराफेरी का रास्ता खुल गया. इसी व्यवस्था में बड़ी सेंध आउटसोर्सिंग के जरिए लगी. सूत्रों की मानें तो फरवरी 2025 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच यह समझौता (एमओयू) हुआ था.
क्यों हुआ था ये समझौता?
समझौते की मूल भावना यह थी कि गिनती कक्ष में केवल ट्रस्ट और बैंक के अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, लेकिन करोड़ों की गणना के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत का हवाला देकर बैंक ने वाराणसी की निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी की सेवाएं ले ली. एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को गिनती कक्ष तक नियमित पहुंच मिली. सूत्रों का कहना है कि बाद में जिन पर चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप लगे, उन्हें भी इसी व्यवस्था का लाभ मिला.
क्या बनाए गए थे नियम?
समझौते के मुताबिक, दान-पात्र और गिनती कक्ष ट्रस्ट व एसबीआई के अधिकारियों की संयुक्त मौजूदगी में संचालित होने थे, कर्मियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित था, लेकिन यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुई. हर महीने अधिकारियों के रोटेशन का प्रावधान था, लेकिन कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में काम करते रहे. गिनती कक्ष में आने-जाने वाले कर्मचारियों की नियमित या रैंडम तलाशी का निर्देश था, लेकिन यह व्यवस्था भी सख्ती से लागू नहीं हुई. हर दान-पात्र की राशि अलग-अलग दर्ज करने और क्रमवार गिनती का नियम था, लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ.
पूरी प्रक्रिया की निगरानी ट्रस्ट की जिम्मेदारी
इसके अलावा समझौते में दैनिक रिपोर्टिंग, जमा परचियों और रजिस्टरों पर सत्यापन के स्पष्ट निर्देश थे, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट में रिकॉर्ड के रखरखाव और सत्यापन को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं. इतना ही नहीं अनावश्यक कैश-होल्डिंग रोकने के लिए नियमित समीक्षा होनी थी. अगर यह व्यवस्था प्रभावी होती तो गड़बड़ी का पता पहले ही चल सकता था, लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ. पूरी प्रक्रिया की निगरानी ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी.
अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतनी संवेदनशील प्रक्रिया में निजी कर्मचारियों को शामिल करने से पहले उनका सत्यापन किया गया था? यदि किया गया था? तो जिम्मेदारी किसकी थी?
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