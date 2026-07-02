/राम मंदिर चंदा चोरी: SBI-ट्रस्ट MoU की हुई अनदेखी, आउटसोर्सिंग के जरिए लगी बड़ी सेंध; जानिए कैसे हुआ पूरा खेल?

क्या बनाए गए थे नियम?

समझौते के मुताबिक, दान-पात्र और गिनती कक्ष ट्रस्ट व एसबीआई के अधिकारियों की संयुक्त मौजूदगी में संचालित होने थे, कर्मियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित था, लेकिन यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुई. हर महीने अधिकारियों के रोटेशन का प्रावधान था, लेकिन कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में काम करते रहे. गिनती कक्ष में आने-जाने वाले कर्मचारियों की नियमित या रैंडम तलाशी का निर्देश था, लेकिन यह व्यवस्था भी सख्ती से लागू नहीं हुई. हर दान-पात्र की राशि अलग-अलग दर्ज करने और क्रमवार गिनती का नियम था, लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ.