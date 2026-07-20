/Ram Mandir Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, SIT ने दाखिल की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट!

एसआईटी की रिपोर्ट में क्या हो सकता है?

सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने अपनी इस प्रगति रिपोर्ट में अब तक की जांच का पूरा ब्योरा शीर्ष अदालत के सामने रखा है. इसमें मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान हुई पूछताछ, चोरी की रकम से खड़े किए गए रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी के नेक्सस और एलएंडटी (L&T) अधिकारियों को हॉस्टल व गाड़ियां किराए पर दिए जाने से जुड़े 'मनी ट्रेल' का पूरा विवरण शामिल है. इसके साथ ही, मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदु दर्ज किए हैं.