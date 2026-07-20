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Ram Mandir Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, SIT ने दाखिल की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट!

Ram Mandir offerings theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अहम सुनवाई करेगा.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 20, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:54 AM IST
Ram Mandir Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, SIT ने दाखिल की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट!
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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