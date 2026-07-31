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राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद कड़े कदम, चढ़ावे से लेकर गिनती तक 360° कैमरों से निगरानी!

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. रामभक्तों के चढ़ावे की दानपात्र से लेकर गणना कक्ष तक हर चरण की वीडियोग्राफी की जा रही है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 31, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:54 AM IST
राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद कड़े कदम, चढ़ावे से लेकर गिनती तक 360° कैमरों से निगरानी!
Image Credit: Ayodhya News

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