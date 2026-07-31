राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद कड़े कदम, चढ़ावे से लेकर गिनती तक 360° कैमरों से निगरानी!

40 दानपात्रों के लिए नया नियम

मंदिर परिसर में स्थापित लगभग 40 दानपात्रों को अब एक साथ खाली नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें अलग-अलग दिनों में खाली करने की योजना बनाई गई है. गणना कक्ष से खाली बक्सा ले जाने, दान राशि को उसमें भरने और फिर सीलबंद बक्से को वापस लाने तक का पूरा सफर कैमरों की पैनी नजर में होगा. दान से भरा बक्सा गणना कक्ष पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार सील किया जा रहा है.