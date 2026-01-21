Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082047
Zee UP-UttarakhandAyodhya

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, जानें बीते दो वर्षों में कितना बदला राम मंदिर का स्वरूप

Ram Mandir 3rd Anniversary: अयोध्या में 22  जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है. यह भक्तों के लिए एक यादगार और ऐतिहासिक दिन है. आइये जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर का स्वरूप कितना बदल गया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 21, 2026, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, जानें बीते दो वर्षों में कितना बदला राम मंदिर का स्वरूप

Ayodhya News: अयोध्या में 22  जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है. 500 साल से ज्यादा के संघर्ष के बाद निर्मित हुए राम मंदिर के भक्तों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है. प्राण प्रतिष्टा के मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ था, और यह बीते कुछ ही महीने पहले पूर्ण हुआ है. इसके अलावा भी आसपास कई छोटे मंदिरों का निर्माण और मूर्तियों की स्थापना हुई.आइये जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर का स्वरूप कितना बदल गया है.

राम मंदिर केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर  राम मंदिर एक भव्य, सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण परिसर के रूप में देश-दुनिया के सामने खड़ा है. 22 जनवरी 2024 को ऐतिहासिक अनुष्ठान के साथ जिस स्वप्न ने साकार रूप लिया था, उसने बीते दो वर्षों में अभूतपूर्व विस्तार और भव्यता प्राप्त की है. करीब 1600 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह मंदिर अब केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय स्थापत्य और आधुनिक व्यवस्थाओं का जीवंत प्रतीक बन चुका है.

कितना बदला राम मंदिर का स्वरूप
राम जन्मभूमि परिसर में मुख्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जहां बाल स्वरूप रामलला श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं. इसके साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना भी हो चुकी है, जिससे भक्तों की आस्था को नया आयाम मिला है. लगभग 800 मीटर लंबा भव्य परकोटा भी तैयार हो गया है, जिसके भीतर छह प्रमुख देवी-देवताओं—भगवान शंकर, गणेश, सूर्यदेव, हनुमान, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा—के मंदिर स्थापित किए गए हैं. इन उपमंदिरों ने पूरे परिसर को एक विराट धार्मिक-सांस्कृतिक केंद्र का स्वरूप दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राम मंदिर परिसर में और कई छोटे मंदिरों का निर्माण
राम मंदिर परिसर समरसता और सामाजिक समावेशन का संदेश भी देता है. श्रीराम के जीवन से जुड़े महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, निषादराज, अहिल्या और माता शबरी के मंदिर भी परिसर में बनकर तैयार हैं, हालांकि इन्हें अभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाना शेष है. यह समूचा विकास श्रीराम के आदर्शों और उनके जीवन दर्शन को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है.

बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विस्तार
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीते दो वर्षों में बुनियादी ढांचे में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. 100 फीट चौड़ा राम जन्मभूमि पथ, सुव्यवस्थित दर्शन मार्ग, एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सूचना प्रसारण, स्थायी कैनोपी, शुद्ध पेयजल संयंत्र और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की गई है. दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर सुविधा, जूता-चप्पल और सामान रखने के लिए लॉकर, 25 हजार लोगों की क्षमता वाला तीर्थयात्री सुविधा केंद्र और आधुनिक अस्पताल भी परिसर का हिस्सा हैं.

आज अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित धार्मिक नगरी के रूप में उभर चुकी है.  रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ यह दर्शाती है कि बीते दो वर्षों में राम मंदिर ने न सिर्फ आकार में, बल्कि भाव, व्यवस्था और भव्यता में भी ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है. 

ये भी पढ़ें: श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ मेदांता में कराए गए भर्ती

ये भी पढ़ें: राम मंदिर की सुरक्षा हुई हाईटेक! 11 करोड़ की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम तैयार, जानें कब होगा लोकार्पण

 

TAGS

Ayodhya Ram Mandir AnniversaryAyodhya Ram Mandir Pran Pratishthaayodhya latest news

Trending news

Ayodhya Ram Mandir Anniversary
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, जानें कितना बदला राममंदिर का स्वरूप
Bhadohi News
हिंदू बंटेंगे तो कटेंगे.... अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान
UP News
कचरे से कमाई तक.. योगी सरकार का 282 यूनिट वाला मेगा प्लान जमीन पर उतरा
Agra News
विदेशी जोड़े ने आगरा में लिये 7 फेरे, 74 साल के फिलिप बने सिल्विया के दूल्हा
kaushambi news
कौशांबी में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी, तरीका जान पुलिसवाले भी रह गए हैरान
Kanpur News
DM बनने का झांसा देकर प्रेमिका से लाखों की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाकर दिया धोखा
Lakhimpur Kheri latest News
जानें कौन हैं लखीमपुर की 'मोगली गर्ल'! एक महीने में पकड़े 60 सांप, 10 मगरमच्छ
baghpat news
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का गन्ना भुगतान पर बड़ा बयान, बोले- लापरवाही पर होगा एक्शन
latest sonbhadra news
नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख की हेरोइन बरामद
jaunpur news
जौनपुर में जमीन को लेकर खूनी जंग, पुराने विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला