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भीषण गर्मी में 'बालक राम' का खास जतन, अयोध्या में रामलला की दिनचर्या में बड़ा बदलाव

Ayodhya Ram Mandir: रामनगरी अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते भगवान रामलला की दिनचर्या में बदलाव कर दिया गया है. ऐसे में रामलला के 'मेन्यू' में भी बदलाव किया गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:41 PM IST
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Ayodhya Ramlala
Ayodhya Ramlala

Ayodhya Ram Mandir: यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी शुरू हो गई है. गर्मी का असर रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिला है. रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला की दिनचर्या में बदलवा किया गया है. गर्मी के मौसम में भगवान रामलला को ठंडक देने वाले पदार्थों का भोग अर्पित किया जाएगा. साथ ही उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा. 

रामलला की दिनचर्या में बदलाव
बता दें कि रामनगरी अयोध्या में पिछले कई दिनों से तापमान 30 डिग्री पार कर गया है. शनिवार को अयोध्या का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया. बढ़ते तापमान को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर में विराजमान बालक स्वरूप रामलला की दिनचर्या में बदलाव कर दिया है. बता दें कि राम मंदिर में 5 वर्ष के बालक स्वरूप में विराजमान रामलला की देखभाल एक राजकुमार की तरह की जाती है. ऐसे में बढ़ते तापमान के अनुसार उनके राग-भोग और दिनचर्या में बदलाव किया गया है. 

दही और लस्सी अर्पित किया जा रहा 
मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि अब भगवान रामलला को ठंडक देने वाले पदार्थों का भोग अर्पित किया जा रहा है. पहले जहां खीर, पूड़ी, रबड़ी और पेड़ा जैसे गरिष्ठ व मिष्ठान्न भोग में शामिल थे. वहीं, अब दही, ताजे मौसमी फल, जूस और लस्सी को का भोग अर्पित किया जाएगा. साथ ही स्नान व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. अभी तक रामलला को गुनगुने पानी से स्नान कराया जा रहा था. अब उन्हें शीतल जल से स्नान कराया जा रहा है. 

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भारी और गरम वस्त्र बदले गए 
इसके अलावा भारी और गरम वस्त्रों की जगह हल्के, गोटेदार सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं. ताकि भगवान रामलला को गर्मी से राहत मिल सके. साथ ही पूजा पद्धति में भी बदलाव किया गया है. मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि पूर्णिमा के बाद से दीपों की बजाय फूलों से आरती की जा रही है, ताकि दीप की आंच से रामलला को किसी प्रकार की असुविधा न हो. गर्भगृह में कूलर भी लगा दिए गए हैं. 

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