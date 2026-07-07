/राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी का निशाना, वक्फ के नाम पर क्यों चिपका लेते हैं मुंह पर फेविकोल

हर वर्ग के हित में किए गए कार्य

सीएम ने डबल इंजन सरकार के कार्यों को भी गिनाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निजी ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली की सुविधा यूपी में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दी. किसानों के लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर खोले गए. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाई गई. नौजवानों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज-गारंटी 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं. जिन बच्चों के अभिभावक नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए हर महीने चार हजार रुपये दिलाते हैं. श्रमिकों के बच्चे अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं. बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकार बच्चों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, पेयजल, टॉयलेट, फर्नीचर, दो यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता-मोजा, स्वेटर आदि दे रही है. 2017 के पहले यह सब नहीं मिलता था. शिक्षामित्रों, अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाया गया और कल से पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू करने जा रहे हैं. हर तबके को विकास से जोड़ना ही डबल इंजन सरकार की पहचान है.