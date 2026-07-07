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राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी का निशाना, वक्फ के नाम पर क्यों चिपका लेते हैं मुंह पर फेविकोल

Pratapgarh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के नेताओं को खरी-खरी सुनाते हुए राम मंदिर व वक्फ के मुद्दे पर आईना दिखाया. उन्होंने दो-टूक कहा कि हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुंह पर वक्फ के नाम पर फेविकोल क्यों चिपक जाता है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:18 PM IST
राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी का निशाना, वक्फ के नाम पर क्यों चिपका लेते हैं मुंह पर फेविकोल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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