Ayodhya Ram Darbar: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर राम दरबार की तस्वीरें साझा की हैं. भक्त अब रामलला के साथ ही राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे.
Trending Photos
Ayodhya Ram Darbar: रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की तस्वीरें सामने आई हैं. इसके बाद अब रामभक्त रामलला के साथ ही राम दरबार का भी दर्शन कर सकेंगे. राम मंदिर में भगवान राम का दरबार सज गया है. भक्तों को भव्य राम दरबार के भी दर्शन होंगे. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर राम दरबार की तस्वीरें साझा की हैं.
सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने X पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार की सुंदर तस्वीरें...कुल चार तस्वीरें साझा की गई हैं. इसमें राम दरबार की खूबसूरती दिख रही है. वहीं, श्रीराम मंदिर पर केसरिया ध्वज फहराने की भी ऐतिहासिक तैयारी चल रही है.
मंदिर के शिखर पर लहराएगा केसरिया ध्वज
वह ऐतिहासिक क्षण धीरे-धीरे करीब आ रहा है जब मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराएगा. 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या पहुंचकर श्रीराम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे. यही दिन श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह का पर्व भी है, और इसी पावन दिन से पूरी दुनिया को राम मंदिर की पूर्णता का संदेश दिया जाएगा.
पांच दिन तक विशेष अनुष्ठान का आयोजन
राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने पुष्टि की है कि ध्वजारोहण से पहले मंदिर परिसर में पांच दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे. वैदिक आचार्यों के सान्निध्य में पूजन, हवन और भजन संध्या के कार्यक्रम होंगे. उन्होंने बताया कि मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा, जो पूरी तरह केसरिया रंग का होगा. ध्वज पर रामायण कालीन कोबेदार वृक्ष, ओंकार और सूर्य का पवित्र चिन्ह अंकित रहेगा, जो धर्म, शक्ति और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं.
संत-महात्माओं को भेजा गया आमंत्रण
गोविंद देव गिरि ने बताया कि विवाह पंचमी के इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या के संत-महात्माओं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा लोगों को विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा. यह आयोजन पूरी तरह अयोध्या केंद्रित रहेगा और देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्रीराम मंदिर का निर्माण पूर्णता को प्राप्त कर चुका है. राम मंदिर शिखर पर ध्वज का रंग केसरिया होगा. इसके बाद अयोध्या के संन्तों ने कहा हमारी पूर्व से इच्छा थी कि केसरिया ध्वज ही फहराया जाए. केसरिया सनातन का प्रतीक हैं.