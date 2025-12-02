अयोध्या में दिखेगी अनोखी सांस्कृतिक नगरी! बनेगा दुनिया का सबसे भव्य ‘राम मंदिर संग्रहालय’, 52 एकड़ में होगा निर्माण

Ayodhya: अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है. 2 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 21 में से 20 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सबसे अहम अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय विकसित करने का फैसला रहा.

52 एकड़ भूमि पर बनेगा विश्व स्तरीय संग्रहालय

सरकार के मुताबिक यह संग्रहालय अयोध्या के मांझा जमथरा क्षेत्र में 52.102 एकड़ भूमि पर बनेगा, जहां भगवान राम और रामायण से जुड़े दुर्लभ प्रसंगों, वैदिक संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरों और आधुनिक तकनीक आधारित प्रदर्शनों का भव्य संकलन होगा.

कितने समय में पूरा होगा निर्माण

राज्य मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संग्रहालय के निर्माण के लिए टाटा समूह के साथ एमओयू अगले 10 दिनों के भीतर साइन किया जाएगा. एमओयू साइन होने के बाद डेढ़ से दो वर्षों में संग्रहालय पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

जयवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल अधिकांश पर्यटक अयोध्या के दर्शन कर एक दिन में लौट जाते हैं, लेकिन संग्रहालय तैयार होने के बाद शहर में रुकने की अवधि और पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ेगी.

परियोजना का दायरा पहले से दोगुना

यह योजना शुरुआत में 25 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित थी, लेकिन विश्व स्तरीय निर्माण के लिए टाटा संस ने अधिक जमीन की मांग की. और अब इसे 52.102 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा. यानी पहले से उपलब्ध भूमि 25 एकड़ में 27.102 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी जोड़ दी गई है.

कौन उपलब्ध कराएगा संग्रहालय के लिए जमीन

यह पूरी भूमि आवास व शहरी नियोजन विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. टाटा संस को भूमि 90 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.

कौन करेगा संचालन

टाटा समूह ने इस परियोजना को अपने CSR फंड से विकसित और संचालित करने की इच्छा जताई है. इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था बनाई जाएगी. जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, यूपी सरकार के प्रतिनिधि और टाटा समूह के सदस्य शामिल होंगे.

गौरतलब है कि भूमि आवंटन के लिए केंद्र, राज्य और टाटा संस के बीच त्रिपक्षीय समझौता 3 सितंबर 2024 को ही हो चुका है.

अयोध्या के लिए क्या बदल जाएगा?

मंदिर संग्रहालय बनने के बाद पर्यटन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी. हजारों युवाओं को रोजगार बढ़ेगा. विश्व स्तर पर अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और अयोध्या के लिए धार्मिक पर्यटन का नया वैश्विक केंद्र बनने की राह बनेगी.

अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब यह संग्रहालय शहर की पहचान को एक नया आयाम देने जा रहा है. अगर योजना समय पर पूरी हुई, तो 2027 के चुनाव से पहले देश-दुनिया एक नया भव्य सांस्कृतिक चमत्कार अयोध्या में देख सकेगी.