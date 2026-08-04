/45 हजार की पेंशन, लेकिन बैंक खाते में पहुंचे 12 लाख… राम मंदिर चढ़ावा चोरी में खुलासा, आज होगी सुनवाई

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Ram Mandir theft news: उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया और हैरान करने वाला मोड़ सामने आया है. इस मामले के मुख्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के बैंक खाते को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई तेज हो गई है. आरोपी के खाते में अचानक भारी-भरकम रकम जमा होने के बाद विवेचक ने अदालत के एक पुराने आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है.
क्या है पूरा मामला?
राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े चोरी और गबन के इस मामले में सुभाष श्रीवास्तव मुख्य आरोपियों में शामिल है. जांच के दौरान पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर आरोपियों के वित्तीय लेन-देन पर भी टिकी हुई है. इसी कड़ी में जब आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के बैंक खातों की जांच की गई, तो उसके पेंशन खाते की संदिग्ध गतिविधियों ने सबको चौंका दिया.
पेंशन खाते में अचानक कहां से आए 12 लाख से ज्यादा रुपये?
जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते में सामान्य दिनों में केवल करीब 45 हजार रुपये ही आते थे. यह उसकी पेंशन की नियमित राशि थी. लेकिन इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में उसके इस खाते में अचानक 12.39 लाख रुपये जमा कर दिए गए. इतनी बड़ी रकम अचानक एक पेंशन खाते में कहां से आई, इस बात ने जांच अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं. पुलिस को अंदेशा है कि यह पैसा राम मंदिर चढ़ावा चोरी या उससे जुड़े अवैध लेन-देन से जुड़ा हो सकता है.
विवेचक ने अदालत के आदेश पर जताई आपत्ति
इस मामले की जांच कर रहे विवेचक को जब इस संदिग्ध लेन-देन का पता चला, तो उन्होंने अदालत में अपनी बात रखी. दरअसल, इससे पहले अदालत की ओर से आरोपी के पेंशन खाते से पैसों की निकासी पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया गया था. लेकिन खाते में अचानक लाखों रुपये की भारी-भरकम राशि आने के बाद, विवेचक ने अदालत के इस आदेश के खिलाफ आपत्ति दाखिल कर दी है. विवेचक का मानना है कि यदि इस खाते से लेन-देन की अनुमति दी गई, तो जांच प्रभावित हो सकती है और अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बनी रहेगी.
विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत में अब अगली सुनवाई
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है. अदालत इस बात पर विचार करेगी कि विवेचक की आपत्ति के बाद पेंशन खाते पर लगी रोक को हटाया जाए या उसे बरकरार रखा जाए.