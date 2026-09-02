राम मंदिर ट्रस्ट में 3 नए चेहरे, कुछ ही देर में होगा CEO का ऐलान; अयोध्या से बड़ी खबर

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Ram Mandir Ayodhya : उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या से एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर से जुड़े कामकाज को और अधिक सुचारू बनाने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है. यह महत्वपूर्ण बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आधिकारिक आवास, मणिरामदास छावनी पर आयोजित की जा रही है. इस बैठक में मंदिर के भविष्य के प्रबंधन और नई जिम्मेदारियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जो राम भक्तों के लिए बेहद खास हैं.
तीन नए ट्रस्टियों की हुई नियुक्ति
राम मंदिर ट्रस्ट के विस्तार और बेहतर संचालन के लिए तीन नए लोगों को ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है. नए सदस्यों के आने से ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों में नया अनुभव और गति मिलेगी. दिल्ली के रहने वाले महेश भागचंदका को नए ट्रस्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. बता दें कि महेश भागचंदका विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत अशोक सिंघल के रिश्तेदार हैं। उनके साथ ही अयोध्या के स्थानीय निवासी मदन मोहन पांडेय को भी नया ट्रस्टी बनाया गया है, जिससे स्थानीय प्रबंधन को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा, फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद की रहने वाली निर्मला यादव को भी ट्रस्ट में नए सदस्य के तौर पर चुना गया है.
अयोध्या राम मंदिर से बड़ा अपडेट
पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा अयोध्या के CEO नहीं बनेंगे. Zee Media को दिए एक्सक्लूसिव बयान में उन्होंने साफ किया कि उनके नाम को लेकर चल रही खबरें गलत हैं. उन्होंने पद के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दिया है. हालांकि उनकी CV भेजी गई थी, लेकिन साक्षात्कार न देने के कारण वे अयोध्या नहीं जा रहे हैं.
जल्द होगा पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का ऐलान
इस ऐतिहासिक बैठक की सबसे खास बात यह है कि आज राम मंदिर ट्रस्ट को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मिलने जा रहा है. मंदिर निर्माण के बाद से बढ़ते प्रबंधन, श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ और रोजाना के प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए इस पद का गठन बहुत जरूरी माना जा रहा था. बैठक की प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द ही नए सीईओ के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी. इन नए बदलावों से राम मंदिर का प्रबंधन पहले से भी अधिक कुशल और पारदर्शी बनने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.