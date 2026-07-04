राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर होगा फैसला

ट्रस्ट के हाथ में रहेगा अंतिम फैसला

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से स्वतंत्र संस्था है. ट्रस्ट के नियमों के अनुसार किसी भी बड़े निर्णय का अधिकार केवल स्थायी ट्रस्टियों के पास है. पदेन सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं.उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है. यह व्यवस्था ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण पूरी तरह से इसके स्थायी सदस्यों के हाथों में सौंपती है. किसी नए ट्रस्टी को शामिल करना हो या ट्रस्ट के कामकाज में कोई बड़ा बदलाव, इसके लिए स्थायी ट्रस्टियों के बहुमत की मंजूरी अनिवार्य है. ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 4 पदेन सदस्य बिना मतदान अधिकार के हैं और एक सीट फिलहाल रिक्त है. ऐसे में प्रभावी रूप से 10 मतदान योग्य सदस्य मौजूद हैं.