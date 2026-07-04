राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर होगा फैसला

राज्य चुनें
विशाल सिंह/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे आयोजित होगी. बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के त्यागपत्रों पर विचार किया जाएगा. साथ ही राम मंदिर के दान-पात्रों से प्राप्त धनराशि की गणना में कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, दान चोरी विवाद के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने पदों से इस्तीफा दिया है. हालांकि दोनों अभी भी ट्रस्ट के स्थायी सदस्य हैं और बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र रहेंगे.
ट्रस्ट के हाथ में रहेगा अंतिम फैसला
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से स्वतंत्र संस्था है. ट्रस्ट के नियमों के अनुसार किसी भी बड़े निर्णय का अधिकार केवल स्थायी ट्रस्टियों के पास है. पदेन सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं.उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है. यह व्यवस्था ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण पूरी तरह से इसके स्थायी सदस्यों के हाथों में सौंपती है. किसी नए ट्रस्टी को शामिल करना हो या ट्रस्ट के कामकाज में कोई बड़ा बदलाव, इसके लिए स्थायी ट्रस्टियों के बहुमत की मंजूरी अनिवार्य है. ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 4 पदेन सदस्य बिना मतदान अधिकार के हैं और एक सीट फिलहाल रिक्त है. ऐसे में प्रभावी रूप से 10 मतदान योग्य सदस्य मौजूद हैं.
स्थायी ट्रस्टी को हटाने का कोई सीधा प्रावधान नहीं
किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कम से कम 6 सदस्यों का समर्थन आवश्यक माना जा रहा है. ट्रस्ट के नियमों में किसी स्थायी ट्रस्टी को हटाने का सीधा प्रावधान नहीं है, इसलिए इस्तीफा ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है. इसका मतलब यह है कि यदि चंपत राय महासचिव का पद छोड़ देते हैं और अनिल मिश्रा अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं तो भी वे ट्रस्ट के स्थायी सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे खुद ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा न दे दें.
बैठक में इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा
महासचिव चंपत राय एवं ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार
दान-पात्रों से प्राप्त राशि की गणना पर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की जानकारी
मंदिर प्रबंधन की आगामी व्यवस्थाओं पर विचार
रिक्त पदों पर चयन के लिए नामों पर विचार
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यक विषयों पर निर्णय
बैठक के फैसलों पर सभी की निगाहें
ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने के कारण उनके बैठक में शामिल होने की संभावना कम बताई जा रही है. ऐसे में बैठक के फैसलों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि यह बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य और प्रशासनिक ढांचे को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
6 जुलाई को बैठक
इस नियम ने 6 जुलाई की बैठक के समीकरण को काफी उलझा दिया है. एक सीट पहले से खाली है और अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रह सकते हैं, ऐसे में सक्रिय वोटिंग वाले सदस्यों की संख्या बेहद सीमित रह जाएगी. बैठक में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं जो चर्चाओं में तो भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता. इनमें आरएसएस और वीएचपी के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश भैयाजी जोशी और दिनेश चंद्र शामिल हैं. इनके अलावा कर्नाटक से वीएचपी के वरिष्ठ नेता गोपाल नागरकट्टे भी एक प्रमुख आमंत्रित सदस्य हैं, जो जनवरी 2021 से मंदिर के निर्माण और सिविल कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!