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राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर होगा फैसला

Ayodhya News: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें दान-पात्रों से धन चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा नैतिक आधार पर दिए गए इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। साथ ही, मामले की जांच कर रही SIT की अंतरिम रिपोर्ट भी पेश होगी

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 04, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:07 AM IST
राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर होगा फैसला
Image Credit: Ayodhya News (Ai photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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