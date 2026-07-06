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राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच ट्रस्ट का बड़ा खुलासा, पहली बार बताया कितना आया चढ़ावा और कहां हुआ खर्च

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे थे. अब पहली बार ट्रस्ट ने राम मंदिर में चढ़ावा का हिसाब दे दिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 06, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:15 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच ट्रस्ट का बड़ा खुलासा, पहली बार बताया कितना आया चढ़ावा और कहां हुआ खर्च
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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