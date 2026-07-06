/राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच ट्रस्ट का बड़ा खुलासा, पहली बार बताया कितना आया चढ़ावा और कहां हुआ खर्च

सीसीटीवी में 70 संदिग्ध घटनाएं मिलीं

रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिली. कई बार कर्मचारी नोट जेब में रखते, नोटों की गड्डियों के पास बैठकर छेड़छाड़ करते और गिनती के दौरान संदिग्ध तरीके से काम करते नजर आए. SIT ने छह लोगों की भूमिका को पहली नजर में संदिग्ध बताया है. रिपोर्ट के अनुसार इनके खिलाफ उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और अन्य साक्ष्य मिले है. इनमें शामिल है, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय और रामाशंकर मिश्रा उर्फ टिन्नू SIT ने पाया कि चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. रिपोर्ट में बताया गया है कि

कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी.