/राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच ट्रस्ट का बड़ा खुलासा, पहली बार बताया कितना आया चढ़ावा और कहां हुआ खर्च

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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार दान और खर्च का बड़ा हिसाब सामने रखा है. ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 3264 करोड़ रुपये दान प्राप्त हुआ. इसमें से 2370 करोड़ रुपये मंदिर निर्माण और पूंजीगत कार्यों पर खर्च किए गए हैं. ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर बनने के बाद 31 मार्च 2026 तक 482 करोड़ रुपये चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए. इसमें से 391 करोड़ रुपये मंदिर संचालन में खर्च हुए हैं, जबकि बाकी राशि बैंक खातों में उपलब्ध है.
अब तक कितना चढ़ावा आया
ट्रस्ट के अनुसार, राम मंदिर को अब तक 2926 भेंट प्राप्त हुई हैं. चांदी की वस्तुओं को गलाकर छड़ों के रूप में सुरक्षित रखने की बात भी ट्रस्ट ने कही है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी और रामधन गबन विवाद के बीच ट्रस्ट की ओर से यह अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय ब्यौरा माना जा रहा है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान सामने आई अनियमितताओं की जांच कर रही SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई गंभीर खुलासे किए हैं.
गिनती के समय नकदी और कीमती वस्तुओं की चोरी हुई
रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में बड़ी खामियां और निगरानी की कमी भी सामने आई है. रिपोर्ट 23 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई थी. SIT ने अपनी जांच में साफ कहा है कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान नकदी और कीमती वस्तुओं की चोरी हुई. जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज में कई कर्मचारी नोटों की गड्डियों से पैसे निकालते, खुले नोट छिपाते और संदिग्ध गतिविधियां करते दिखाई दिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी. बल्कि कई दिनों से लगातार ऐसा हो रहा था.
सीसीटीवी में 70 संदिग्ध घटनाएं मिलीं
रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिली. कई बार कर्मचारी नोट जेब में रखते, नोटों की गड्डियों के पास बैठकर छेड़छाड़ करते और गिनती के दौरान संदिग्ध तरीके से काम करते नजर आए. SIT ने छह लोगों की भूमिका को पहली नजर में संदिग्ध बताया है. रिपोर्ट के अनुसार इनके खिलाफ उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और अन्य साक्ष्य मिले है. इनमें शामिल है, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय और रामाशंकर मिश्रा उर्फ टिन्नू SIT ने पाया कि चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. रिपोर्ट में बताया गया है कि
कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी.
गिनती के समय सामान ले जाने पर थी रोक
गिनती के समय निजी सामान ले जाने पर रोक नहीं थी. अलग-अलग हुंडियों की नकदी आपस में मिला दी जाती थी. नकदी का पूरा रिकॉर्ड और वजन दर्ज नहीं किया जाता था. सीसीटीवी निगरानी पर्याप्त नहीं थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ गिनती करने वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था भी कमजोर रही. ट्रस्ट की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक और जिम्मेदार अधिकारियों ने तय SOP का पूरी तरह पालन नहीं कराया. इससे चोरी की घटनाओं को रोकने में लापरवाही सामने आई.
बैंक और ट्रस्ट के बीच बने नियमों का भी पालन नहीं हुआ
SIT ने बताया कि ट्रस्ट और बैंक के बीच चढ़ावा गिनती को लेकर SOP और समझौता (MoU) बना हुआ था, लेकिन कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया गया. गिनती कक्ष में प्रवेश, तलाशी, रिकॉर्ड तैयार करने और सुरक्षा संबंधी कई व्यवस्थाएं कागजों तक सीमित रहीं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आरोपियों और उनके परिवार के बैंक खातों की जांच में उनकी आय से अधिक रकम जमा होने के संकेत मिले है. इसलिए चोरी की रकम कहां गई, इसका पता लगाने के लिए बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की सिफारिश की गई है.