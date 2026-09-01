IAS, IPS या पूर्व DGP... कौन संभालेगा राम मंदिर की कमान? कल होगा फैसला, 3 नामों पर टिकी नजर

सर्च कमेटी सौंपेगा नाम की लिस्ट

सर्च कमेटी के द्वारा मंगलवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नामों का पैनल अध्यक्ष महंत श्रीदास को सौंपा जाएगा. सर्च कमेटी के द्वारा उपलब्ध कराए गए पैनल में से चयनित किसी एक पर ट्रस्टियों की सहमति क बाद दो सितंबर को पहले सीईओ के नाम की घोषणा कर दी जाएगी. सर्च कमेटी ने अलग-अलग श्रेणियों के तीन-तीन नामों का पैनल 16 उम्मीदवारों के साक्षात्कार के उपरांत किया है. इस पद के लिए देश भर से आईएएस और आईपीएस के अलावा सेना के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े 5585 आवेदकों ने आवेदन किया था.