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IAS, IPS या पूर्व DGP... कौन संभालेगा राम मंदिर की कमान? कल होगा फैसला, 3 नामों पर टिकी नजर

Ram Mandir Trust: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 2 सितंबर को अहम बैठक होगी. इसमें राम मंदिर को अपना पहला पूर्णकालिक सीईओ मिल जाएगा.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Sep 01, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:24 PM IST
IAS, IPS या पूर्व DGP... कौन संभालेगा राम मंदिर की कमान? कल होगा फैसला, 3 नामों पर टिकी नजर

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