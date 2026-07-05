राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में एकजुट हुए अयोध्या के संत, बेबुनियाद आरोपों को नकारा और बताया 'महापुरुष'

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Ayodhya News : राम मंदिर चंदा चोरी विवादों के बीच अब संतों ने एक बड़ा कदम उठाया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगे हालिया आरोपों के बाद अयोध्या के संतों ने खुलकर उनका समर्थन किया है. संतों ने न केवल चंपत राय को बेकसूर बताया है, बल्कि उन्हें एक महापुरुष की संज्ञा भी दी है.
राम कचहरी में संतों ने भरी हुंकार
अयोध्या की पवित्र राम कचहरी में आयोजित एक विशेष बैठक में संतों ने एक सुर में चंपत राय का बचाव किया. संतों का मानना है कि चंपत राय के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार पूरी तरह से निराधार और प्रायोजित है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काज में लगा चुका हो, उस पर उंगली उठाना न केवल गलत है, बल्कि यह उन करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को भी आहत करने वाला है.
पांच दशकों की तपस्या पर सवाल नहीं
बैठक के दौरान चंद्रासु महाराज और साकेत भवन के महंत सीतारामदास ने विशेष रूप से चंपत राय की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की. उन्होंने कहा कि चंपत राय ने अपने जीवन के पांच दशक राम मंदिर आंदोलन के नाम कर दिए हैं. इतने लंबे संघर्ष और समर्पण के बाद उन पर संदेह करना उनकी ईमानदारी का अपमान है. संतों ने जोर देकर कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व राम लला के चरणों में न्योछावर कर दिया हो, वह किसी प्रकार के गबन में लिप्त नहीं हो सकता.
जांच का करें इंतजार, जल्दबाजी में न फैलाएं भ्रम
संतों ने आम जनता और मीडिया से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच चल रही है और सभी को धैर्य रखना चाहिए. संतों ने कहा, जांच प्रक्रिया पूरी होने तक किसी को भी बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाने का हक नहीं है. चंपत राय जैसे निस्वार्थ सेवाभावी व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को सच्चाई का इंतजार करना चाहिए.
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