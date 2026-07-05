राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में एकजुट हुए अयोध्या के संत, बेबुनियाद आरोपों को नकारा और बताया 'महापुरुष'

पांच दशकों की तपस्या पर सवाल नहीं

बैठक के दौरान चंद्रासु महाराज और साकेत भवन के महंत सीतारामदास ने विशेष रूप से चंपत राय की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की. उन्होंने कहा कि चंपत राय ने अपने जीवन के पांच दशक राम मंदिर आंदोलन के नाम कर दिए हैं. इतने लंबे संघर्ष और समर्पण के बाद उन पर संदेह करना उनकी ईमानदारी का अपमान है. संतों ने जोर देकर कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व राम लला के चरणों में न्योछावर कर दिया हो, वह किसी प्रकार के गबन में लिप्त नहीं हो सकता.