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राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में एकजुट हुए अयोध्या के संत, बेबुनियाद आरोपों को नकारा और बताया 'महापुरुष'

Ayodhya News : राम मंदिर चंदा चोरी विवादों के बीच अब संतों ने एक बड़ा कदम उठाया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगे हालिया आरोपों के बाद अयोध्या के संतों ने खुलकर उनका समर्थन किया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 05, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:33 PM IST
राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में एकजुट हुए अयोध्या के संत, बेबुनियाद आरोपों को नकारा और बताया 'महापुरुष'
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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