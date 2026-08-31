/अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक; 2 सितंबर को तय होगा नया CEO, महासचिव...2 रिक्त पदों पर भी मंथन

राज्य चुनें
अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक 2 सितंबर को आयोजित होने जा रही है. यह अहम बैठक मणिरामदास छावनी स्थित चार धाम में बुलाई गई है. बैठक को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मंदिर निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के नजरिए से इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है.
दो चरणों में संपन्न होगी पूरी चर्चा
जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट की यह पूरी प्रक्रिया दो अलग-अलग चरणों में पूरी की जाएगी. पहली बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जिसमें शुरुआती प्रस्ताव और नाम सामने रखे जाएंगे. इसके तुरंत बाद, दूसरी बैठक दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली बैठक में हुए मंथन के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे. इस तरह से ट्रस्ट अपने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर सकेगा.
नए सीईओ की नियुक्ति पर टिकी नजरें
इस पूरी बैठक का सबसे प्रमुख आकर्षण राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद पर होने वाला फैसला है. दोपहर 2 बजे की पहली बैठक में सीईओ पद के लिए तीन योग्य व्यक्तियों के नाम ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे. इन तीनों नामों पर सभी सदस्यों के बीच गहराई से बातचीत होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे होने वाली दूसरी बैठक में किसी एक नाम पर अंतिम सहमति बनाकर उस पर मुहर लगा दी जाएगी. इस फैसले से मंदिर के प्रशासनिक कार्यों को नई दिशा मिलेगी.
महासचिव और रिक्त पदों पर होगी बातचीत
सीईओ के पद के अलावा बैठक में ट्रस्ट की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा. इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से जुड़े मामलों और ट्रस्ट में खाली पड़े दो सदस्य पदों को भरने को लेकर गंभीर चर्चा की जाएगी. इन पदों पर योग्य व्यक्तियों का चयन ट्रस्ट के काम को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.
सभी सदस्यों की सहमति से बनेंगे नियम
राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि बैठक के दौरान मंदिर से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विषयों पर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की आपसी सहमति और राय के आधार पर ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि मंदिर से जुड़ा हर निर्णय सर्वसम्मति और पूर्ण पारदर्शिता से लिया गया है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे सदस्य
इस बैठक की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा. ट्रस्ट के कुछ सदस्य व्यक्तिगत रूप से मणिरामदास छावनी में उपस्थित रहेंगे, वहीं कुछ सदस्य जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे डिजिटल माध्यम से यानी वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शामिल होंगे. सभी सदस्यों की मौजूदगी में लिए जाने वाले निर्णयों के कारण 2 सितंबर की यह बैठक राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है.