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राम मंदिर ट्रस्ट खत्म कर सकता है SBI से करार, खातों को दूसरे बैंक में भेजने की तैयारी! अब प्रोफेशनल्स संभालेंगे खजाना

Ayodhya Ram Mandir: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. सूत्रों के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर ट्रस्ट के खातों को किसी अन्य सरकारी अथवा निजी बैंक में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 05, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:40 AM IST
राम मंदिर ट्रस्ट खत्म कर सकता है SBI से करार, खातों को दूसरे बैंक में भेजने की तैयारी! अब प्रोफेशनल्स संभालेंगे खजाना
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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