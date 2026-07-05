/राम मंदिर ट्रस्ट खत्म कर सकता है SBI से करार, खातों को दूसरे बैंक में भेजने की तैयारी! अब प्रोफेशनल्स संभालेंगे खजाना

इसके तहत: स्थायी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CAs) की देखरेख में पूरा ऑडिट सिस्टम तैयार होगा. मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स (MBA) को प्रशासनिक और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और अनुभवी बैंक कर्मचारियों को चढ़ावे की गिनती और दैनिक बैंकिंग लेनदेन की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाएगा. इस बड़े कदम का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपये के चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन को फूलप्रूफ बनाना है, ताकि भविष्य में वित्तीय अनियमितताओं या चोरी की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म किया जा सके.