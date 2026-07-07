/राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक: चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, 22 जुलाई को अगली बैठक में SIT रिपोर्ट का इंतजार

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Ayodhya News :उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित चोरी और गबन के आरोपों के बाद सोमवार यानी 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.
अंतरिम महामंत्री की नियुक्ति
बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीडिया से बात करते हुए इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के पद छोड़ने के बाद कृष्ण मोहन को तत्काल प्रभाव से 'अंतरिम महामंत्री' नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर तब तक कार्यभार संभालेंगे जब तक कि किसी नए स्थायी महामंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती।
अधिकारियों के लिए बनी समिति
ट्रस्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भविष्य में अधिकारियों की नियुक्ति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है. कोषाध्यक्ष ने जानकारी दी कि अब ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी. उन्होंने यह उम्मीद जताई कि तब तक मामले की जांच कर रही एसआईटी (SIT) अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.
इस्तीफे की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि पिछले महीने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय गबन के गंभीर आरोप सामने आए थे. इसके बाद से ही ट्रस्ट में हलचल बढ़ गई थी. 26 जून को चंपत राय के इस्तीफे की खबरें चर्चा में थीं, जिसे बाद में 27 जून को ट्रस्ट द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया था.
न्यायपालिका पर भरोसा और श्रद्धालुओं से अपील
गोविंद देव गिरी ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट का भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, उन्हें न्यायालय के माध्यम से कठोर और उचित दंड दिया जाएगा.
इसके साथ ही, उन्होंने आम श्रद्धालुओं और हिंदू समुदाय से संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा, लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. यदि किसी भी श्रद्धालु को अपने चढ़ावे या किसी अन्य वस्तु के खोने या गबन को लेकर कोई संदेह है, तो वे सीधे राम मंदिर के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इस घटनाक्रम के बाद मंदिर प्रशासन अब पूरी तरह से अपनी कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई आंच न आए.