/राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक: चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, 22 जुलाई को अगली बैठक में SIT रिपोर्ट का इंतजार

इसके साथ ही, उन्होंने आम श्रद्धालुओं और हिंदू समुदाय से संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा, लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. यदि किसी भी श्रद्धालु को अपने चढ़ावे या किसी अन्य वस्तु के खोने या गबन को लेकर कोई संदेह है, तो वे सीधे राम मंदिर के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.