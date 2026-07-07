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राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक: चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, 22 जुलाई को अगली बैठक में SIT रिपोर्ट का इंतजार

Ayodhya News : राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित चोरी और गबन के आरोपों के बाद सोमवार यानी 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:27 AM IST
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक: चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, 22 जुलाई को अगली बैठक में SIT रिपोर्ट का इंतजार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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