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Ayodhya Ram Mandir Trust: 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक; CEO के अधिकारों की तय होगी रूपरेखा

Ayodhya News: राम मंदिर निर्माण के बाद अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि बढ़ती व्यवस्थाओं को पेशेवर ढंग से संचालित करना है. इसी जरूरत को देखते हुए ट्रस्ट में प्रस्तावित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद को लेकर कवायद तेज हो गई है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 27, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:01 AM IST
Ayodhya Ram Mandir Trust: 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक; CEO के अधिकारों की तय होगी रूपरेखा
Image Credit: Ayodhya News

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