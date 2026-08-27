Ayodhya Ram Mandir Trust: 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक; CEO के अधिकारों की तय होगी रूपरेखा

अगर कोई भारत में पैदा हुआ है, तो उसे इसे मानना ​​ही होगा-महंत दिनेन्द्र दास महाराज

बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास महाराज कहते हैं, "जो लोग इस देश के हैं, वे प्रशासन के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या भगवान राम से जुड़ा कोई मामला—अगर कोई भारत में पैदा हुआ है, तो उसे इसे मानना ​​ही होगा. हम इसी धरती के हैं और अपनी परंपराओं को बनाए रखना ज़रूरी है; यह परंपरा जारी रहेगी. प्रशासन में वे लोग शामिल हैं जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं; समाज को स्वच्छ रखना ज़रूरी है। यह परंपरा जारी रहेगी और इससे देश का विकास और सफलता होगी। अयोध्या में विपक्ष के पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होगा ही..."