Ayodhya Ram Mandir Trust: 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक; CEO के अधिकारों की तय होगी रूपरेखा

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विशाल सिंह/अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आगामी 2 सितंबर को होने वाली बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद के अधिकारों, जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र के प्रस्तावित ढांचे पर निर्णायक चर्चा होगी. ट्रस्ट का पूरा ध्यान फिलहाल किसी नाम के चयन से पहले पद की भूमिका और कार्यसीमा को स्पष्ट करने पर है, ताकि भविष्य में महासचिव या अन्य पदाधिकारियों के साथ अधिकारों का कोई टकराव न हो. पढ़िए बैठक के प्रमुख बिंदु व संभावित फैसले....
CEO का तय होगा कार्यक्षेत्र
2 सितंबर को सदस्यों की सहमति के बाद CEO के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को अंतिम रूप दिया जाएगा. फिर इसके बाद ही संभावित नामों पर विचार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.फिलहाल किसी नाम को अंतिम नहीं माना जा रहा है.
नए प्रवक्ता की हो सकती है घोषणा
बैठक में ट्रस्ट के नए प्रवक्ता की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या राज परिवार के सदस्य यतींद्र मोहन मिश्र का नाम सबसे आगे चल रहा है.उन्हें ट्रस्टी के रूप में शामिल कर प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जा सकती है.
डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे से रिक्त पद
ट्रस्ट के सदस्य डॉ.अनिल मिश्र द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद खाली हुए पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है.
अगर कोई भारत में पैदा हुआ है, तो उसे इसे मानना ही होगा-महंत दिनेन्द्र दास महाराज
बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास महाराज कहते हैं, "जो लोग इस देश के हैं, वे प्रशासन के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या भगवान राम से जुड़ा कोई मामला—अगर कोई भारत में पैदा हुआ है, तो उसे इसे मानना ही होगा. हम इसी धरती के हैं और अपनी परंपराओं को बनाए रखना ज़रूरी है; यह परंपरा जारी रहेगी. प्रशासन में वे लोग शामिल हैं जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं; समाज को स्वच्छ रखना ज़रूरी है। यह परंपरा जारी रहेगी और इससे देश का विकास और सफलता होगी। अयोध्या में विपक्ष के पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होगा ही..."
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