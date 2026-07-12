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राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: जल्द होगी नए CEO की नियुक्ति, AI तकनीक से सुनिश्चित होगी चढ़ावे की सुरक्षा

Ram Mandir Trust New appointments: अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन दिनों न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि मंदिर प्रबंधन में होने वाले बड़े बदलावों और सुरक्षा को लेकर कड़े फैसलों के कारण चर्चा में है. हाल ही में मंदिर के दानपात्र से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जिसके बाद से ट्रस्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 12, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:24 AM IST
राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: जल्द होगी नए CEO की नियुक्ति, AI तकनीक से सुनिश्चित होगी चढ़ावे की सुरक्षा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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