/राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: जल्द होगी नए CEO की नियुक्ति, AI तकनीक से सुनिश्चित होगी चढ़ावे की सुरक्षा

ट्रस्ट में नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक टीम को संतुलित और व्यापक बनाने का निर्णय लिया है. ट्रस्ट के कुछ पदों के रिक्त होने के कारण, अब नए सदस्यों को शामिल करने पर मंथन चल रहा है. इस संबंध में 22 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा हो सकती है. इन पदों को भरने के लिए ट्रस्ट एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है, ताकि समाज के हर वर्ग और अयोध्या के संतों की भागीदारी बनी रहे. इस योजना के तहत अयोध्या के किसी एक प्रभावशाली संत को ट्रस्ट का स्थायी सदस्य बनाने पर विचार किया जा रहा है, जो स्थानीय भावनाओं और मंदिर के प्रबंधन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे. अन्य दो पदों के लिए भी अनुभवी और समर्पित लोगों को लाने की तैयारी है, ताकि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बन सके. इसके लिए संगठन ने पहले ही कुछ संभावित नामों को चिन्हित कर लिया है और उनकी पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है.