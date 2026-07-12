/राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: जल्द होगी नए CEO की नियुक्ति, AI तकनीक से सुनिश्चित होगी चढ़ावे की सुरक्षा

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अयोध्या न्यूज/मयूर शुक्ला : उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन दिनों न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि मंदिर प्रबंधन में होने वाले बड़े बदलावों और सुरक्षा को लेकर कड़े फैसलों के कारण चर्चा में है. हाल ही में मंदिर के दानपात्र से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जिसके बाद से ट्रस्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से अनुशासित हो और भक्तों का भरोसा और भी अधिक मजबूत हो.
ट्रस्ट में नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक टीम को संतुलित और व्यापक बनाने का निर्णय लिया है. ट्रस्ट के कुछ पदों के रिक्त होने के कारण, अब नए सदस्यों को शामिल करने पर मंथन चल रहा है. इस संबंध में 22 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा हो सकती है. इन पदों को भरने के लिए ट्रस्ट एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है, ताकि समाज के हर वर्ग और अयोध्या के संतों की भागीदारी बनी रहे. इस योजना के तहत अयोध्या के किसी एक प्रभावशाली संत को ट्रस्ट का स्थायी सदस्य बनाने पर विचार किया जा रहा है, जो स्थानीय भावनाओं और मंदिर के प्रबंधन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे. अन्य दो पदों के लिए भी अनुभवी और समर्पित लोगों को लाने की तैयारी है, ताकि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बन सके. इसके लिए संगठन ने पहले ही कुछ संभावित नामों को चिन्हित कर लिया है और उनकी पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की नियुक्ति
मंदिर की दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालने के लिए ट्रस्ट अब एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है. इसके लिए प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है और माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक इस पद पर किसी के नाम की घोषणा हो सकती है. सीईओ के चयन के लिए तीन सदस्यीय एक विशेष समिति गठित की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णु कांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े शामिल हैं.
यह समिति न केवल आवेदनों की जांच करेगी, बल्कि उम्मीदवारों के साथ बातचीत करके उनकी कार्यकुशलता और समर्पण को भी परखेगी.सीईओ के लिए किसी विशेष कॉर्पोरेट बैकग्राउंड की बाध्यता नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसमें ईमानदारी, विनम्रता और मैनेजमेंट की अच्छी समझ हो. इस भूमिका के लिए पुलिस, सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों से जुड़े अनुभवी अधिकारी भी पात्र हैं, क्योंकि उनमें अनुशासन और संगठन की क्षमता बेहतर होती है. नियुक्त होने वाले अधिकारी को अयोध्या में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी और उनका मुख्य कार्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना और मंदिर के वित्तीय मामलों व प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करना होगा.
दानपात्र से चोरी मामले की जांच और खुलासे
राम मंदिर के दानपात्र से धन चोरी होने की घटना ने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे शुरुआत में डरते थे, लेकिन जब उन्हें बिना किसी रोक-टोक के छोटी रकम निकालने में सफलता मिली, तो उनका लालच बढ़ता गया.
उन्होंने बताया कि वे बेहद चालाकी से बिना किसी के शक में आए पैसे अपनी जेब में रख लेते थे. इतना ही नहीं, जेल जाने के बाद भी उन्हें अन्य दबंग कैदियों से राहत मिलने का भरोसा मिला, जिससे वे लंबे समय तक इस काम में लगे रहे. हालांकि, जब मामला सुर्खियों में आया और इसकी चर्चा उनके अपने गांवों और मोहल्लों में होने लगी, तब उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ.
फिलहाल, इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है. एसआईटी न केवल आरोपियों से पूछताछ कर रही है, बल्कि बैंक अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन जमा करने की प्रक्रिया में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी.
तकनीक और पारदर्शी सिस्टम की ओर बढ़ते कदम
दानपात्र से चोरी की घटना के बाद, ट्रस्ट ने दान की गणना और उसे सुरक्षित बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव शुरू कर दिए हैं.अब दान की गिनती को पूरी तरह से 'फूलप्रूफ' बनाने की तैयारी है. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि गणना कर्मियों पर हर समय कड़ी नजर रखी जा सके.
ट्रस्ट ने ट्रायल के तौर पर दान की गिनती को अब एक ही पाली में कराने का निर्णय लिया है और भविष्य में नियमित बैंक कर्मियों को ही यह जिम्मेदारी सौंपने की योजना है. इसके अलावा, कर्मियों की पहचान और प्रवेश व्यवस्था को भी और अधिक सख्त बनाया जा रहा है. सुरक्षा के लिहाज से त्रिस्तरीय चेकिंग प्रणाली विकसित करने पर मंथन चल रहा है. निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने भी इन प्रशासनिक विषयों पर स्पष्ट किया है कि दान डिजिटल माध्यम से हो, तो यह और भी बेहतर है, क्योंकि इससे नकदी का कम इस्तेमाल होगा और पारदर्शिता बनी रहेगी.
दिव्य दर्शन और भविष्य की योजनाएं
प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है. मंदिर निर्माण समिति ने 'दिव्य दर्शन' कार्यक्रम की योजना बनाई है, जिसके तहत एक पूरी गैलरी तैयार की जाएगी. इसमें भक्तों को मंदिर के भूतल से लेकर संग्रहालय और कुबेर टीला तक के दर्शन करवाए जाएंगे. यह पूरा कार्य लगभग चार माह का है और इसके लिए फोटोग्राफी का काम जल्द ही शुरू होने वाला है. कुल मिलाकर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर की सुरक्षा, प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर एक आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था की नींव रख रहा है, ताकि आने वाले समय में लाखों भक्तों को एक सुगम और श्रद्धापूर्ण दर्शन का अनुभव मिल सके.