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Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर के प्रबंधन का दायित्व संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जल्द ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की नियुक्ति हो सकती है. इतना ही नहीं ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति से संबंधित विधिक प्रक्रिया की जानकारी भी ली जा रही है. राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले में चल रही SIT जांच के बीच सरकार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.
रिटायर आईएएस की हो सकती है नियुक्ति
प्रस्ताव है कि ट्रस्ट के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ आईएएस स्तर के अधिकारी को CEO बनाया जाए. इस नियुक्ति से दान, लेखा-जोखा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर रहेगा. अंतिम निर्णय पर सरकार और ट्रस्ट स्तर पर मंथन जारी है. यूपी सरकार बेदाग छवि के किसी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को ट्रस्ट में सीईओ के रूप में तैनात करने पर विचार कर रही है.
पारदर्शिता बनाए रखी जा सकेगी
सरकार का मानना है कि ट्रस्ट में किसी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होने से मंदिर को मिलने वाले दान व चढ़ावा आदि में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखी जा सकेगी. बता दें कि देश के अन्य मंदिरों में पहले से ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति है. उधर, राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर एसआईटी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है. एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा को समन जारी किया था. देर रात अनिल मिश्रा केरलम से अयोध्या पहुंचे.
अयोध्या में डेरा डाले हुए है एसआईटी
एसआईटी नोटों का बंडल बनाने और नोटों की गिनती करने वाले प्रभारी और नियुक्त करने वाले लोगों से भी पूछताछ करेगी. राम मंदिर दान पात्र में गबन के मामले पर पिछले चार दिनों से एसआईटी अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं. 14 जून को लगभग दोपहर 2:50 पर दाखिल हुई एसआईटी की टीम पहले दिन 43 लोगों से पूछताछ की थी. दूसरे दिन 32 लोगों से SIT की टीम ने पूछताछ की थी. बैंक कर्मी और नोटों का बंडल बनाने वालों से भी पूछताछ चल रही है.