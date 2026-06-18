अयोध्या में डेरा डाले हुए है एसआईटी

एसआईटी नोटों का बंडल बनाने और नोटों की गिनती करने वाले प्रभारी और नियुक्त करने वाले लोगों से भी पूछताछ करेगी. राम मंदिर दान पात्र में गबन के मामले पर पिछले चार दिनों से एसआईटी अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं. 14 जून को लगभग दोपहर 2:50 पर दाखिल हुई एसआईटी की टीम पहले दिन 43 लोगों से पूछताछ की थी. दूसरे दिन 32 लोगों से SIT की टीम ने पूछताछ की थी. बैंक कर्मी और नोटों का बंडल बनाने वालों से भी पूछताछ चल रही है.