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अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सीईओ! वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावे में गबन को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है. सरकार किसी रिटायर प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाने पर विचार कर रही है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 18, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:59 PM IST
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सीईओ! वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir

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