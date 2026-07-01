/राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: नो फ्रेंडशिप, नो प्रॉपर्टी! डॉ. अनिल मिश्रा के गोंडा कार्यकाल की वो बातें जो हैरान कर देंगी

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बेलसर में रही तैनाती

साल 2017 से 2018 तक वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बेलसर में तैनात थे. 1 जनवरी 2019 को जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रमोशन हुआ था और उसके बाद वह राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय गोंडा में 31 अगस्त 2020 तक तैनात थे. इसके बाद गोंडा में ही जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद से रिटायर हो गए. गोंडा में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पद पर भी तैनात थे और इन्हें सुरक्षा कर्मी भी मिले हुए थे.