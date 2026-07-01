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राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: नो फ्रेंडशिप, नो प्रॉपर्टी! डॉ. अनिल मिश्रा के गोंडा कार्यकाल की वो बातें जो हैरान कर देंगी

Rram Mandir: डॉ. अनिल मिश्रा 2008 से लेकर 2020 तक गोंडा में अलग-अलग पदों पर होम्योपैथिक विभाग में तैनात थे. उन्होंने 12 साल तक गोंडा में सेवाएं दी हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 01, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:45 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: नो फ्रेंडशिप, नो प्रॉपर्टी! डॉ. अनिल मिश्रा के गोंडा कार्यकाल की वो बातें जो हैरान कर देंगी
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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