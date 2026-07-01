/राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: नो फ्रेंडशिप, नो प्रॉपर्टी! डॉ. अनिल मिश्रा के गोंडा कार्यकाल की वो बातें जो हैरान कर देंगी

राज्य चुनें
अतुल कुमार/गोंडा: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जहां एक तरफ श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं जी मीडिया की टीम के ग्राउंड रिपोर्ट में डॉ. अनिल मिश्रा की गोंडा में कार्यकाल को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है. डॉ. अनिल मिश्रा 2008 से लेकर 2020 तक गोंडा में अलग-अलग पदों पर होम्योपैथिक विभाग में तैनात थे. उन्होंने 12 साल तक गोंडा में सेवाएं दी हैं.
12 साल गोंडा में रही तैनाती
साल 2020 में वह गोंडा से रिटायर्ड हो गए थे. 2020 में जब वह रिटायर हुए तो उनकी सैलरी लगभग डेढ़ लाख रुपये के आसपास थी और उन्हें सरकार द्वारा गनर भी प्रदान कर दिया गया था. डॉ. अनिल मिश्रा अपने 12 वर्षों के गोंडा में तैनाती के दौरान गोंडा में कहीं भी आवास नहीं लिया, बल्कि वह प्रतिदिन अयोध्या और लखनऊ से यहां यहां आना-जाना करते थे.
किसी से मित्रवत व्यवहार नहीं था
डॉ. अनिल मिश्रा का इन 12 वर्षों के दौरान गोंडा में किसी भी व्यक्ति से कोई मित्रवत व्यवहार नहीं रहा है. ना ही डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इन 12 वर्षों की तैनाती के दौरान गोंडा में अपनी कोई संपत्ति बनाई. आपको बता दें कि साल 2008 से लेकर 2017 तक मेडिकल ऑफिसर पद पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कोड़वासीर मनकापुर में तैनात थे.
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बेलसर में रही तैनाती
साल 2017 से 2018 तक वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बेलसर में तैनात थे. 1 जनवरी 2019 को जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रमोशन हुआ था और उसके बाद वह राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय गोंडा में 31 अगस्त 2020 तक तैनात थे. इसके बाद गोंडा में ही जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद से रिटायर हो गए. गोंडा में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पद पर भी तैनात थे और इन्हें सुरक्षा कर्मी भी मिले हुए थे.