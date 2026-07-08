/राम मंदिर चंदा चोरी विवाद; अब तीन अधिकारियों की निगरानी में होगा लेन-देन, तैनात हुए और भी सुरक्षाकर्मी

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अयोध्या न्यूज/विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान और चंदे की सुरक्षा को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. हालिया घटनाओं के मद्देनजर, चंदे की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं.
नई वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
अब तक राम मंदिर के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अनिल मिश्रा संभालते थे और उन्हीं के हस्ताक्षर से ट्रांजैक्शन होते थे. लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है. मंदिर के कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के साथ दो नए सहयोगियों, जगदीश और चंदन राय को नियुक्त किया गया है.
अब बैंक के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए इन तीनों अधिकारियों (कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय) के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं. इसका अर्थ यह है कि बिना इन तीनों की सहमति और हस्ताक्षर के कोई भी आर्थिक लेनदेन संभव नहीं होगा. यह व्यवस्था वित्तीय जवाबदेही को और अधिक मजबूत करेगी.
सुरक्षा व्यवस्था हुई और भी सख्त
दान की राशि और मंदिर परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए प्रशासन ने कई नए कदम उठाए हैं जैसे पूरे मंदिर परिसर में पहले से मौजूद कैमरों के अतिरिक्त अब 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों को उन जगहों पर तैनात किया गया है जो अब तक सुरक्षा की दृष्टि से रिक्त थे. अब दान की गणना स्थल पर कुल 43 लोगों की टीम तैनात रहेगी, जो हर गतिविधि पर बारीक नजर रखेगी. दान पेटी से लेकर गणना स्थल तक के रास्ते में SIS के 27 विशेष सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा, स्थानीय पुलिस की ड्यूटी भी दान पेटी और गणना स्थल के बीच के खंभों पर लगाई गई है.
मंदिर के पिलर नंबर 34 के पास ‘गुप्त दान’ की पेटी रखी गई है. इस स्थान की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां अतिरिक्त तीन पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है, ताकि दान की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित रहे.
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और उनके द्वारा दिए गए दान की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है. नई हस्ताक्षर प्रणाली और सीसीटीवी की बढ़ती निगरानी से मंदिर प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि राम मंदिर में पारदर्शिता और सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस नई व्यवस्था से भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया है.