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राम मंदिर चंदा चोरी विवाद; अब तीन अधिकारियों की निगरानी में होगा लेन-देन, तैनात हुए और भी सुरक्षाकर्मी

Ayodhya News: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान और चंदे की सुरक्षा को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 08, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:00 PM IST
राम मंदिर चंदा चोरी विवाद; अब तीन अधिकारियों की निगरानी में होगा लेन-देन, तैनात हुए और भी सुरक्षाकर्मी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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