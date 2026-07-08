/राम मंदिर चंदा चोरी विवाद; अब तीन अधिकारियों की निगरानी में होगा लेन-देन, तैनात हुए और भी सुरक्षाकर्मी

सुरक्षा व्यवस्था हुई और भी सख्त

दान की राशि और मंदिर परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए प्रशासन ने कई नए कदम उठाए हैं जैसे पूरे मंदिर परिसर में पहले से मौजूद कैमरों के अतिरिक्त अब 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों को उन जगहों पर तैनात किया गया है जो अब तक सुरक्षा की दृष्टि से रिक्त थे. अब दान की गणना स्थल पर कुल 43 लोगों की टीम तैनात रहेगी, जो हर गतिविधि पर बारीक नजर रखेगी. दान पेटी से लेकर गणना स्थल तक के रास्ते में SIS के 27 विशेष सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा, स्थानीय पुलिस की ड्यूटी भी दान पेटी और गणना स्थल के बीच के खंभों पर लगाई गई है.