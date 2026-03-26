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रामनवमी पर अवधपुरी में हाई अलर्ट, सुरक्षा कवच में लिपटा पूरा शहर, जानिए कैसा है खास इंतजाम?

Ayodhya News: जहां एक तरह अयोध्या में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियों की गई हैं, वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है. एडीजी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया. दरअसल, रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है. इसी के चलते राम की नगरी में हाई अलर्ट है. जानिए कैसी है तैयारी?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:26 AM IST
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Ayodhya News
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Ayodhya News: राम नगरी अयोध्या में रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी. जिसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं. माना जा रहा है कि 27 मार्च को राम की नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा. ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड में है. रामनवमी को लेकर शहर में हाई अलर्ट है. खुद एडीजी जोन प्रवीण कुमार रामनवमी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे. 

सुरक्षा तैयारियां का जायजा
इस दौरान एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने मंदिर परिसर में न सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे सुरक्षा प्लान की समीक्षा की, बल्कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को विशेष ब्रीफिंग दी. इस दौरान एडीजी को डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने मेले की तैयारियों और राम नवमी पर्व की पूरी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि रामनवमी अयोध्या का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
अधिकारियों की मानें तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है. इतना ही नहीं रूट डायवर्जन लागू किया गया है. पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे प्रमुख मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. पूरे इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है.

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इसके अलावा आसपास के इलाकों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी गई है. सरयू घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई है. ताकि किसी भी अनहोनी में तुरंत एक्शन लिया जा सके.  

रामलला का दिव्य 'सूर्य तिलक' 
27 मार्च को रामनवमी के अवसर पर एक बार फिर रामलला का दिव्य 'सूर्य तिलक' होगा. यह अनोखा और अद्भुत दृश्य कल दोपहर ठीक 12 बजे देखने को मिलेगा. राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होंगे, जो 11 बजे तक चलेंगे. इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. जब सूर्य की किरणें सीधे भगवान रामलला के मस्तक पर तिलक करेंगी. यह सूर्य तिलक लगभग 4 मिनट तक रहेगा और इसे अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की मदद से संभव बनाया गया है.

वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका
इस खास व्यवस्था के पीछे देश के वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका रही है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने आकाशीय गतिविधियों का गहन अध्ययन किया, जिसके आधार पर सीबीआरआई रुड़की में प्रयोग किए गए. बताया गया कि यह पूरी योजना नरेंद्र मोदी के विचार से प्रेरित है, जिसे देश के वैज्ञानिकों ने साकार किया और अब अगले 19 वर्षों तक हर रामनवमी पर यह दिव्य और ऐतिहासिक क्षण दोहराया जाएगा.

राम भक्तों के लिए यह न केवल आस्था, बल्कि विज्ञान और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन चुका है. इस खास मौके पर भगवान को करीब छह क्विंटल पंजीरी व 56 भोग का भोग अर्पित किया जाएगा. मंदिर परिसर में बधाई गान और फूल बंगला झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेगी. भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने यातायात मे भी बदलाव किया है. 

रामनगरी में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
24 मार्च दोपहर 2 बजे से ही 27 मार्च रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश अयोध्या की ओर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सुल्तानपुर, रायबरेली, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर और बाराबंकी से आने वाले वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के जरिए डायवर्ट किया जाएगा. वहीं बस्ती और गोंडा की ओर से आने वाले वाहनों को लोलपुर और नवाबगंज रूट से मोड़ा जाएगा. गोरखपुर, संतकबीरनगर और आसपास के जिलों से आने वाले वाहनों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं, जिससे शहर में भीड़ न बढ़े. 

बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती से लखनऊ जाने वाले वाहनों को भी डायवर्जन रूट से ही भेजा जाएगा. कानपुर और लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के जरिए गोरखपुर की दिशा में डायवर्ट किया जाएगा. जरूरी सेवाओं को छोड़कर यह डायवर्जन पूरी तरह लागू रहेगा.

यह भी पढ़िए: भव्य श्रृंगार, 56 भोग और फूल बंगला... रामनवमी पर अयोध्या से लाइव होगा दिव्य उत्सव, घर बैठे होंगे रामलला के दर्शन

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