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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा बदलाव, SBI और ट्रस्ट ने बदली दान गिनती की पूरी व्यवस्था, 36 पुराने कर्मी हटाए गए

Ayodhya News: अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हाल ही में चढ़ावे की राशि में चोरी का एक गंभीर मामला सामने आया था. इस घटना के बाद राम मंदिर की सुरक्षा, प्रबंधन और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाने शुरू हो गए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 22, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:23 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा बदलाव, SBI और ट्रस्ट ने बदली दान गिनती की पूरी व्यवस्था, 36 पुराने कर्मी हटाए गए
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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