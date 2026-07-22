/राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा बदलाव, SBI और ट्रस्ट ने बदली दान गिनती की पूरी व्यवस्था, 36 पुराने कर्मी हटाए गए

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अयोध्या न्यूज/विशाल सिंह : उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हाल ही में चढ़ावे की राशि में चोरी का एक गंभीर मामला सामने आया था. इस घटना के बाद राम मंदिर की सुरक्षा, प्रबंधन और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाने शुरू हो गए हैं. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर में काम करने वाले सभी 349 कर्मचारियों की सख्त स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी कड़ी में, मंदिर के दानपात्रऔर चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया गया है.
पुराने सभी 36 कर्मचारियों की भूमिका समाप्त
चढ़ावा चोरी प्रकरण के सामने आने के बाद ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक ने मिलकर दान राशि की गिनती की प्रक्रिया को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है. नई व्यवस्था के तहत, चढ़ावा गणना से जुड़े पुराने सभी 36 कर्मचारियों को इस काम से पूरी तरह हटा दिया गया है. मंदिर ट्रस्ट और बैंक ने स्पष्ट किया है कि अब दान की गिनती के इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य से पुराने स्टाफ का कोई लेना-देना नहीं रहेगा. उनकी भूमिका को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है.
अब एसबीआई के नए स्टाफ के हाथों में होगी पूरी जिम्मेदारी
भविष्य में इस तरह की किसी भी लापरवाही या चोरी की घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. नई व्यवस्था के अनुसार, अब राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की गिनती का पूरा जिम्मा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैनात किए गए नए स्टाफ को सौंप दिया गया है. बैंक का यह नया स्टाफ अपनी पूरी निगरानी और पारदर्शिता के साथ दान राशि की गणना करेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो सके.
कर्मचारियों की हो रही है व्यापक स्क्रीनिंग
चढ़ावा चोरी की घटना के बाद मंदिर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. मंदिर में कार्यरत कुल 349 कर्मचारियों के दस्तावेजों, पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली की गहन जांच की जा रही है. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर परिसर में तैनात हर एक व्यक्ति पूरी तरह भरोसेमंद हो. मंदिर की पवित्रता और चढ़ावे के रूप में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है, ताकि राम भक्तों द्वारा दिए गए दान का पाई-पाई का हिसाब पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रखा जा सके.