/राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा बदलाव, SBI और ट्रस्ट ने बदली दान गिनती की पूरी व्यवस्था, 36 पुराने कर्मी हटाए गए

कर्मचारियों की हो रही है व्यापक स्क्रीनिंग

चढ़ावा चोरी की घटना के बाद मंदिर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. मंदिर में कार्यरत कुल 349 कर्मचारियों के दस्तावेजों, पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली की गहन जांच की जा रही है. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर परिसर में तैनात हर एक व्यक्ति पूरी तरह भरोसेमंद हो. मंदिर की पवित्रता और चढ़ावे के रूप में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है, ताकि राम भक्तों द्वारा दिए गए दान का पाई-पाई का हिसाब पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रखा जा सके.