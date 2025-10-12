Advertisement
अयोध्या में सनसनी, रावत मंदिर के महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 40 साल की सेविका हिरासत में

Ayodhya News: महंत की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. आनन-फानन में अयोध्‍या पुलिस ने महंत की सेविका को हिरासत में ले लिया है. पुलिस सेविका से पूछताछ कर रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:54 PM IST
Mahant Ram Milan Das Ramayani
Ayodhya News: रामनगरी अयोध्‍या में महंत की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. आनन-फानन में अयोध्‍या पुलिस ने महंत की सेविका को हिरासत में ले लिया है. पुलिस सेविका से पूछताछ कर रही है. शिष्‍यों का कहना है कि शनिवार शाम को भोजन करने के बाद महंत की तबीयत बिगड़ गई थी. उनके मुंह से झाग निकलता देख शिष्‍यों ने शोर मचाया था. महंत को अस्‍पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्‍टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, अयोध्‍या में रावत मंदिर है. कुशीनगर के बड़हरा गांव के रहने वाले महंत राम म‍िलन दास रामायणी पिछले 15 साल से रावत मंदिर में पुजारी थे. शनिवार को महंत राम म‍िलन दास रामायणी की भोजन करने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई. उनके मुंह से झाग निकलता देख शिष्‍यों से शोर मचाया और उन्‍हें अस्‍पताल ले गए. लेकिन डॉक्‍टर उन्‍हें बचा नहीं पाए. 

8 करोड़ रुपये की बेची थी जमीन 
संदिग्‍ध परिस्थितियों में हुई महंत की मौत से हड़कंप मच गया. पुलिस ने महंत की सेविका शकुंतला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. शिष्‍यों का कहना है कि महंत ने दो महीने पहले 8 करोड़ रुपये की जमीन बेची थी. उनके खाते में डेढ़ करोड़ रुपये पहले से थे. महंत के खाते में करीब 9.5 करोड़ रुपये थे. 48 साल के राम म‍िलन दास राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े थे. 

13 साल से महंत की सेवा कर रही थी शकुंतला 
शिष्‍यों ने बताया कि अयोध्या के रामघाट इलाके में रावत मंदिर की जमीन थी, जिसे दो महीने पहले उन्होंने 8 करोड़ रुपये में बेच दी थी. शिष्यों के मुताबिक, इस जमीन का पैसा महंत राम मिलन के बैंक अकाउंट में आया था. पुलिस ने बताया कि महंत की सेविका शकुंतला को हिरासत में लिया गया है. शकुंतला 13 साल से महंत की सेवा में थी. इससे पहले उसकी मां आश्रम की सेवा में थीं. उनसे पूछताछ की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि कहीं महंत की मौत के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है. 

Ayodhya news

Trending news

